挾洗錢名義掐台商金流？ 顧立雄：銀行善盡洗防責任 無政治意圖

媒體報導，政府以洗錢防制名義，透過公股行庫管制兩岸金流，要求台商必須備妥與大陸間詳細交易憑證，否則禁止匯出滙入，金管會主委顧立雄今 (16) 日強調，中國大陸被列為資金流出流入高風險國家，銀行是善盡洗錢防制責任，沒有任何政治意圖。

顧立雄：絕無任何政治意圖

顧立雄今日出席金融科技創新園區首次監理門診活動，會前受訪前回應上述議題，他強調，因應 APG(亞太防制洗錢組織)11 月將來台進行評鑑，公股行庫針對客戶資金往來盡責調查，反駁所謂的第一銀行先行、兆豐跟進的說法。

他指出，根據國家風險評估報告，中港澳被列為犯罪所得資金流出流入的前三名國家與地區，因應 APG11 月即將來台評鑑，銀行基於洗錢防制責任，必須善盡金流查證責任，沒有針對哪些特定對象，更沒有任何政治意圖。

根據我國 5 月首次發表的「國家洗錢及資恐風險評估報告」，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、第三方洗錢等犯罪，每年犯罪所得合計約 1000 億元，從台灣流出及流入 7 個國家或地區，其中大陸不論是流出或流入皆名列第一。

一銀、兆豐喊冤 強調一切照洗防作業執行

被點名的一銀與兆豐今天也先後澄清喊冤，一銀解釋，銀行與大陸地區跨境匯款交易金額占比約 2 成，若加上港、澳地區比重也接近 4 成，因此對大陸地區跨境匯款交易檢視筆數也相對較多。

一銀強調，第一銀行進行防制洗錢及打擊資恐相關作業與強化措施係為全面性的，並非特別針對大陸地區或台商進行嚴格審查。

兆豐銀行則澄清，銀行對於洗錢防制訂有嚴謹的洗防政策及程序，並依相關規定據以執行，並未針對特定對象。