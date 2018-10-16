APG評鑑倒數 國泰世華銀行有信心代表國家受評

台灣 11 月 5 日將接受 APG（亞太防制洗錢組織）現地評鑑，各金融業者都積極備戰，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行董事長郭明鑑今 (16) 日證實，國泰世華銀行列入金管會推薦我國接受評鑑的銀行之一，並且有信心代表國家受評。

這次是台灣第三次接受 APG 評鑑，APG 評鑑團將正式於 11 月 5 日至 16 日到我國進行為期 10 天的「現地評鑑」，銀行是防制洗錢最重要的機構，據傳，受評的銀行需要 4 家，金管會已先行推薦「6 家銀行、2 家壽險、1 家券商」做為國家代表隊受評。

郭明鑑今天表示，金管會雖會有推薦名單，但不一定會照單全收，國泰世華銀行是金管會推薦的名單之一，但既然要代表國家，就一定有信心通過，國泰世華銀行將由總經理李偉正親自領軍，實地接受評鑑的將是法遵人員。

郭明鑑強調，洗錢防制是全球性的事，不是針對某個國家或某個地區，現在網路犯罪、金融詐騙愈來愈複雜，糾紛也愈來愈多，因此洗錢防制尤為重要。

據了解，在前 2 次模擬考中，玉山銀行表現都不錯，被認為符合各項標準，因此，玉山銀行入選國家代表隊應該八九不離十，加上今天證實的國泰世華銀行，其餘還有中國信託銀行、星展銀行、兆豐銀行、第一銀行、台灣銀行、華南銀行等代表受評的呼聲都很高。而壽險業者部分，傳出國泰人壽、台灣人壽可能受評。

針對金管會所推薦名單，顧立雄今天表示，因為與 APG 簽訂保密條款，因此無法對外公布名單，不過推薦的受評名單中，民營、公股金融機構都有，金管會只是列出建議名單，最終名單仍由 APG 決定，甚至可能還會現場增加受評機構。

據了解，APG 對金管會推薦的金融業者進行的評鑑，將採一起進行，而不是針對單一金融機構個別訪談，除非有特定問題需要瞭解，才會另外進行側邊會議。

11 月「現地評鑑」後，評鑑團會發布初評報告，然後，在 2019 年 3 月，還將舉行一次「面對面會議」，屆時我國可以就初評報告結果，如果認為還有應加分項目，可以提出新證據爭取更好分數。

而最終評鑑結果分為「一般追蹤、追蹤名單、加強追蹤名單、緊急加強追蹤名單」，在前一次 (2011 年) 評鑑時，我國被列入離制裁僅一步之遙的「加強追蹤名單」，若這次再度落入加強追蹤名單，被發現有追蹤成效不彰的情形，就會再被轉入審查名單進行更強化的追蹤觀察，再不改善，恐將重傷我國金融發展與金融投資，包括資金匯出入大受影響、金融機構在海外業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利衝擊。

APG 將於 2019 年 7 月的 APG 第 22 屆會員大會中，正式發布對台灣的第 3 輪評鑑報告成績，我國能不能順利過關 PASS，答案就可以揭曉。