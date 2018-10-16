科大訊飛頂「中國AI第一股」炒房套利！7交易日暴跌29%

受到近日連續負面消息影響，週四 (16 日) 陸股知名 AI 大廠科大訊飛 (002230-CN) 再度高掛跌停，以每股人民幣 20.30 元作收，累計近 7 個交易日跌幅高達 28.95%。

科大訊飛股價日線走勢圖 (近三個月以來走勢) 圖片來源：Sina

據中國官方媒體央視曝光，科大訊飛非法侵佔安徽揚子鱷國家級自然保護區，並以建設「培訓基地」為名，實質上是在開發房地產，中國 AI 第一股的王者形象全然破滅。

市場人士抨擊，科大訊飛實為打著「高科技」招牌換取地方政府園區土地，進而形成養地、買賣地皮等方式套現。

科大訊飛如何走上歪路？

市場人士分析，由於 AI 人工智慧屬於無污染的高科技產業，加上政府指導分針大力支持，故科大訊飛此類 AI 光環股，本來就是各地政府競相爭取合作的重要企業。

而據中國官媒央視指出，近幾年科大訊飛打著「產學研究」、「高科技」這些金字招牌，利用各地招商機會與當地政府合作，再設立一些高科技項目或者分公司，拿下項目後就關掉或者撤掉，並未展開後續工作，就這樣通過半賣半送、資源置換等方式大量拿地，增加手中資產。

據科大訊飛 2017 年年報顯示，科大訊飛主要營收也高度依賴政府採購，因主要營收項目中，教育產品及教學業務佔比達 25.54% 和 2.20%，智慧城市佔比達 27.3%，政法業務佔比達 10.23%，三項合計為 65.27%。

而教育產品及教學業務幾乎是政府職能部門負責，另外政法業務也是政府事業單位為主，智慧城市明顯也是地方採購的一環，顯示了科大訊飛高達 2/3 營收都是來自於地方政府。

業內人士透露，當地政府以為招商了科大訊飛此等 AI 高科技企業，但實際上，科大訊飛根本沒有心思真正地在當地搞產學研合作。

業內人士表示，科大訊飛通過在地方設立分公司收穫了營收和利潤，而地方政府購買了產品、提供了廉價資源，卻無法獲得真正的產業和研究機構，最後，各地研發基地沒建起來，科大訊飛手中的土地卻拿了不少。