加速中國類比IC設計進程！陸廠思瑞浦宣布結盟NI

中國模擬訊號鏈 IC 設計公司思瑞浦微電子 (3PEAK) 近日宣布，將與美國國家儀器股份有限公司 (National Instrument,NI) 達成戰略合作，希望藉由 NI 的高性能模擬化儀器，來實現實驗室自動化測試，加速中國本土類比 IC 晶片設計進程。

根據市場研究調查機構 IC Insight 預測，2018 年積體電路銷售額將成長 8% 左右。近年來智能終端設備和汽車電子等下游驅動力，推升了市場上對類比積體電路的需求，IC Insight 也預計，電源管理 IC、專用類比 IC 以及訊號轉換器的強勁銷售可能成為未來 5 年持續成長的主要推動力。

傳統的 ADC/DAC 訊號轉換作業均採用台式儀器或分析軟體完成驗證測試，然而 NI 基於 PXI 的模擬化儀器大幅降低 ADC 與 DAC 產品測試難度。NI 亞太區半導體業務拓展經理何為表示，該公司透過平台化的解決方案，幫助用戶在實驗室和量產測試中提升測試效率，同時也幫助更多類比 IC 設計公司提升產品競爭力。

3PEAK 產品與市場總監宋浩然表示，作為少數聚焦於模擬訊號鏈 IC 設計的公司，希望藉由 NI 的高性能模擬化儀器，提升 3PEAK 的產品測試效率，進一步縮短產品研發週期，為公司創造出品質與效率兼具的市場競爭力。

思瑞浦微電子科技股份有限公司 (3PEAK) 為中國少數聚焦於高性能模擬訊號鏈的 IC 設計公司，除了在電源管理、視頻和音頻濾波、運算放大器等領域累積大量研發 IP 外，公司產品也廣泛應用於工業、醫療設備、通信系統等多種領域。