三圓董座王光祥：現持股大同10% 還會繼續加碼

三圓 (4416) 今日舉行股東會，會後記者詢問董事長王光祥，他指出目前持股大同(2371)10%，還會繼續加碼。王光祥已是大同的最大股東，他對於老字號的大同有很深的期許。他回憶起當年高工畢業後，民國 58 年以水電起家，當年大同最早的工廠就是做變電及輸配電，也是大同最重要的一環，但這個事業已被遺忘。



王光祥說，士林電機、中興電工原本是比不上大同的，大同的家電產品，如電扇、冷氣、電鍋，人人耳熟能詳，他希望找回大同的昔日榮光，招亮大同的招牌，不只是資產活化而已。



王光祥表示，他在去年陸續處分子公司三圓建設 (青島) 開發公司部分股權，集團合計已處分中國投資 60%，「資金鮭魚返鄉」協助大同組織重組。



三圓建設是國內知名建商，王光祥為建商公會全聯會前任理事長，也是蔡總統的表哥，政商人脈雄厚。



王光祥從去年 11 月 10 日至今年 5 月 15 日為止，半年間已透過由其子王雅麟擔任負責人的羅德投資、競殿投資、三雅投資三家投資公司，分別拿下大同 6.08%、0.25%、3.68% 股權，張數分別達 14 萬 2,158 萬張、5,893 張、8 萬 5,999 張，以 53 億元拿下大同股票約 23.4 萬張，持股達 10.01%，已為大同的最大股東。

