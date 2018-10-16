多方維穩難改A股頹勢 三大指數齊刷新低刺痛你我他

本週A股市場延續上週弱勢，繼續下行，各行業無一幸免，絕大部分投資者手上握著的都是消極票。此情此景，如果說歷經十年，上證、深證、中小創指數等各大指數兜兜轉又回到了當初的點位水平，我們實實在在經歷了一回“失去的十年”。儘管週末消息持續受利好提振，A股昨日及今日盤中都著實衝高了一把，但看權重孤單唱獨角戲拉指數，無奈市場不買賬，場外資金觀望情緒濃厚，支撐盤信心不足，指數衝高又被抛壓盤輕易摁在地上摩擦，導致場内繼續慣性殺跌。

截止收盤，滬指收報2546.33點，跌0.85%，成交額1068億;深成指收報7298.98點，跌1.95%，成交額1293億;創業板收報1216.69點，跌2.68%，成交額412億。

關於指數，說多了都是淚……此刻隻想點播一首《涼涼》。

今日，滬指全天再現下挫走勢，三大指數衝高回落後全線殺跌，午後均齊創四年新低;深圳本地股大面積分化，兩市超60隻個股跌停。

盤面上，公用事業、保險、銀行等抗跌，電信、水泥、環保、汽車、軟件、醫藥、家電等跌幅居前;概念股方面，天然氣、軍民融合、海工裝備等表現較強，上海自貿、快遞概念、草甘膦、生物疫苗重挫。

權重股拉升難改跌勢 大盤仍弱勢下行

今日早盤軍工、金融等集體反彈，衝高帶動滬指衝擊2600附近關口，但證券這個渣男，每次都靠不住，拉了一波就像回光返照，然後就歇氣了，根本沒能續命。

受中央軍民融合發展委員會第二次會議通過《關於加強軍民融合發展法治建設的意見》影響，軍民融合概念股今日大幅拉升，金盾股份、必創科技、晨曦航空盤中一度漲停，安達維爾、深圳新星、江龍船艇等漲幅居個股跟漲，但帶動作用不夠明顯;銀行和證券板塊上午有拉升，錦龍股份一度封漲停板可惜持續性不強;計算機、電子等科技板塊再次調整居前，拖累創業板指表現較弱，調整幅度相對較大，全天延續弱勢格局。深圳國資百億馳援上市公司消息刺激，深圳本地股繼續衝高但現大面積分化;午後天然氣板塊逆市拉升，新疆浩源、大通燃氣衝擊漲停;再加上電信、環保、水泥、汽車等出現調整，盤面整體充滿低落和無力感，局部處於混亂，總之，市場依舊難以擺脫頹勢，目前大盤仍是弱勢下行。

政策面暖風頻吹 短期市場仍無企穩迹象

消息上，多家銀行股三季報預喜，寧波銀行淨利同比增幅最達25%。銀行業績回升良好，對市場也有一定的刺作用;近期，作為市場風向標之一的ETF市場暗流湧動，多隻基金在上週出現淨申購;年内第四次定向降準15日正式實施，專家表示當前銀行間市場流動性保持合理充裕，但實體經濟融資難問題在部分環節依然存在桎梏。對於未來的貨幣調控，專家認為，降準或是優先選擇，從而釋放基礎貨幣保證信貸投放，同時穩定市場對長期流動性的信心。

今日國家統計局公佈9月份CPI和PPI，數據總體平穩，可見中國經濟仍處在平穩運行階段，長期來看，有利於A股市場逐步企穩。另外，近期國資頻頻出手“接盤”民企上市公司成為資本市場焦點;在深圳市政府主動化解上市公司流動性危機的舉措後，地方國資“救市”路線圖浮現，十餘省市已出手本地上市公司，這對穩定股市，增強投資者信心都是有力的強心劑。最近幾天，三個最重要的部委，央行、證監會、財政部掌門人都做了積極表態，重要部委掌門人的密集發聲也釋放了穩定市場預期的積極信號;不過，隔夜美股在科技股領跌下震蕩收跌，外圍市場的不穩定也將導緻A股短期繼續承壓。整體上來看，大市久跌，市場積弱難返，投資者信心修復非一日之功，當前市場短期失望情緒謹慎的狀態還在延續，行情轉暖仍需等待。

市場預期消極 A股反彈難以一帆風順

外圍市場的不穩定導緻A股繼續承壓，市場似乎都在擔憂美股可能轉折。當前大盤估值已經跌至低位，但另一方面對緊信用的市場環境，及國外加息因素的製約，投資者對反彈行情的持續性併不積極，這就是當前市場的預期。一旦大家認定未來的預期不好、甚至無法預期，即存量資金極為有限的情況下，市場預期消極使得投資者持謹慎態度，A股的反彈過程也就註定難以一帆風順。因此，面對這個不可預期的市場，當你現在感到迷茫、不知所措時，往往就要管住手，短期不要隨意、衝動交易，不要盲目抄底。

作者：毛莉

編輯：唐文英