〈每日外資外匯觀點〉外匯市場報告將成美元隱患、美元兌日圓長尾效應將跌破110

美股連續兩天暴跌，美國總統川普將砲轟矛頭再次對準聯準會升息及強勢美元，美元指數周五進一步回跌，一度跌破 95。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭國際集團 (ING) 發布報告指出，美國財政部可能隨時公布外匯市場報告，並預期報告中可能指責中國人民幣匯率的問題。

果若如此，ING 認為，非美貨幣可能受到提振，尤其在美元多頭部位居高不退下，可能遭遇大幅賣壓。

ING：美元兌日圓長尾效應將跌破 110

ING 表示，儘管貿易戰的風險將支撐美元走勢，但長尾效應將出現在美元兌日圓的跌勢中，並可能進一步跌破 110。

大華銀行看衰美元兌日圓的走勢，但視下跌為修正，而非大波段跌勢的起跌，預期未來幾天就可看到 111.5 的價位。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根士丹利認為，美元兌日圓目前處於 112.6 附近是合理價位，若彈升至 113.6 將是可以做空的機會點，因為當美國資產波動性上漲時，預期日本投資人將會把資金撤回日本，美元兌日圓將下跌，但目前市場對日圓普遍看多，反而使得做多日圓的獲利空間有限。

期權多單需求增加 英鎊看漲至 1.35

道明證券北美匯市策略負責人 Mark McCormick 指出，到雖然脫歐和持倉的消息對英鎊帶來壓力，但該行的高頻公允價值模型 (HFFV) 顯示，看漲英鎊的價格將回至 1.35。

經紀商 IG 匯市分析負責人 Chris Beauchamp 也認為，歐盟目前對英國脫歐的態度傾向於達成協議，從期權來看，英鎊看漲期權的需求正在增加，也看漲至 1.35。