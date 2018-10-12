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〈每日外資外匯觀點〉外匯市場報告將成美元隱患、美元兌日圓長尾效應將跌破110

每日外資外匯觀點。(圖：AFP)
每日外資外匯觀點。(圖：AFP)

美股連續兩天暴跌，美國總統川普將砲轟矛頭再次對準聯準會升息及強勢美元美元指數周五進一步回跌，一度跌破 95。

美元指數
美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭國際集團 (ING) 發布報告指出，美國財政部可能隨時公布外匯市場報告，並預期報告中可能指責中國人民幣匯率的問題。

果若如此，ING 認為，非美貨幣可能受到提振，尤其在美元多頭部位居高不退下，可能遭遇大幅賣壓。    

ING：美元日圓長尾效應將跌破 110 

ING 表示，儘管貿易戰的風險將支撐美元走勢，但長尾效應將出現在美元日圓的跌勢中，並可能進一步跌破 110。

大華銀行看衰美元日圓的走勢，但視下跌為修正，而非大波段跌勢的起跌，預期未來幾天就可看到 111.5 的價位。

美元兌日圓
美元日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根士丹利認為，美元日圓目前處於 112.6 附近是合理價位，若彈升至 113.6 將是可以做空的機會點，因為當美國資產波動性上漲時，預期日本投資人將會把資金撤回日本，美元日圓將下跌，但目前市場對日圓普遍看多，反而使得做多日圓的獲利空間有限。

期權多單需求增加 英鎊看漲至 1.35

道明證券北美匯市策略負責人 Mark McCormick 指出，到雖然脫歐和持倉的消息對英鎊帶來壓力，但該行的高頻公允價值模型 (HFFV) 顯示，看漲英鎊的價格將回至 1.35。 

經紀商 IG 匯市分析負責人 Chris Beauchamp 也認為，歐盟目前對英國脫歐的態度傾向於達成協議，從期權來看，英鎊看漲期權的需求正在增加，也看漲至 1.35。

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