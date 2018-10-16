英國首相梅伊安撫市場：與歐盟分歧沒那麼大 英鎊跳漲40點

上周日（10 月 14 日）英國與歐盟的關鍵脫歐談判戛然而止，雙方談判團隊在布魯塞爾會面一小時後結束談判，並就愛爾蘭邊境問題陷入僵局。媒體稱歐盟領導人正考慮在 11 月舉行危機峰會，制定應急計劃，以防英國無協議硬脫歐。

英國首相梅伊於當地時間周一下午 3 點半在議會就脫歐談判發表講話，力圖安撫市場。雖然她重申有關愛爾蘭邊境的保障安排（或稱「後備計劃」， backstop plan）必須是臨時措施，英國政府不能接受任何解決方案威脅該國統一，但仍持積極論調，稱「不相信英國與歐盟的分歧那麼大」，並認為「談判已經進入最後階段」，需要冷靜聚焦僅剩的幾個關鍵問題。

英鎊兌美元聞訊短線上漲近 40 點，最高漲至 1.3169，周一美股盤初曾跌 0.5%，交投不足 1.3140。上周五曾有消息稱，梅對內閣小圈子暗示「一項歷史性的脫歐協議接近達成」，英鎊兌滅美元一度短線漲逾 30 點，至 1.3239，創 9 月 21 日以來的三周新高。周末重新跌破 1.32 關口。

彭博社援引智庫德國馬歇爾基金會高級研究員 Rosa Balfour 的評論稱，上周日英歐談判戛然而止增加了英國「硬脫歐」的風險。英國內部有太多相互矛盾的紅線禁忌，很難看到最終會達成何種妥協。最終可能要依賴歐盟方面動用資源尋找妥協方案。

有熟悉歐盟周末談判情況的外交官對路透社表示，達成北愛不產生硬邊境的保障安排仍需更多努力，但歐盟已經盡力了，「是英國方面沒有準備好，他們需要更多時間。」他認為，梅需要在國內觸發更多的政治危機感，才能說服硬脫歐派最終達成有協議脫歐。

英國與歐盟的談判難點在於，若愛爾蘭與隸屬英國的北愛地區沒有海關硬邊界，如何避免在愛爾蘭海域形成硬邊界，否則將要求對北愛與英國本土之間的貨物流動進行安檢。

英國政府提議的保障安排是包括北愛的整個英國臨時留在歐盟海關聯盟，硬脫歐派要求寫明終止這一臨時安排的時間或客觀條件。歐盟則堅持沒有最終脫歐協議，北愛爾蘭就要一直留在海關聯盟。這種條款被英國認為「不可接受」，因為會切實製造北愛與英國本土的邊界，進而割裂英國。

全球最大的政治風險諮詢公司之一歐亞集團（Eurasia）分析師 Mujtaba Rahman 指出，歐盟本打算在周三舉辦的領導人峰會上宣布脫歐談判取得決定性突破，但被梅在國內政壇的迴旋餘地限制住。梅面臨喪失保守黨內疑歐派（即硬脫歐派）和北愛盟友民主統一黨（DUP）的兩大有力支持。

不過，歐盟主要成員國元首周一均表達了年底之前達成脫歐協議的樂觀態度，特別是英國政府發言人 James Slack 對記者稱，有自信在「今年秋天確保一個貿易協議存在」，可以解釋周一英鎊和歐元兌美元的漲勢。

德國總理默克爾在柏林的演講中表示，英國脫歐協議「90% 的內容已經談判完成」，但只有完成 100% 的工作才算達成協議，因此還需要做更多工作。她也承認，「時間已經所剩無幾」，愛爾蘭邊境問題還沒有得到解決。她重申，歐盟想要一個有秩序的英國脫歐，但不能建立在「任何代價」基礎上，特別是不能打破單一市場規則，所以德國必須準備好任何場景，包括無協議脫歐。

德國政府發言人隨後表示，英國脫歐談判將在 10 月（本周三）歐盟峰會之後繼續進行，德國和歐盟都想要避免無協議脫歐。德國外長 Heiko Maas 隨後表示，脫歐協議還是有可能達成的，並警告稱無協議會帶來更多經濟風險，「我希望這個難題可以終結。」

愛爾蘭總理與外長均對達成協議保持樂觀，稱「目前不相信英國最後會無協議脫歐」，但談判耗時可能比預期要長，談判可能一直持續到 12 月，「年底之前一定需要有一個協議」。西班牙外交事務部長 Josep Borrell 表示，歐洲的做事風格是協議不到最後一刻談不下來，因此無需戲劇化解讀目前的發展，「我們還有一個月的時間，本周不會有突破但也不是終點，我們會繼續談判。」

總部位於倫敦的諮詢公司 Teneo Intelligence 認為，英國還有五個月就要正式脫歐了，最終一定會有脫歐協議達成，目前的鬧劇式進展可以看做英國首相梅對反對派別的施壓手段，「談判必須先惡化才能達到更好的結果」。該公司認為，11 月中旬不太可能達成脫歐協議，歐盟成員國領導人可能在 12 月峰會上宣布明年 1 月召開特別峰會，以期在 1 月中旬簽署脫歐協議：

「最終不可避免的協議內容將包括：雙方接受歐盟為解決愛爾蘭邊境提供的保障安排；聲明措辭將寫明整個英國繼續留在歐盟海關聯盟，但暗示進一步談判來尋找雙方貿易關係的替代方案；聲明也會確保梅可以宣布阻止形成了愛爾蘭海域的硬邊境。」