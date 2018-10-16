統計局：中國9月份CPI同比上漲2.5%

據統計局網站10月16日消息，2018年9月份，全國居民消費價格同比上漲2.5%。其中，城市上漲2.4%，農村上漲2.5%;食品價格上漲3.6%，非食品價格上漲2.2%;消費品價格上漲2.7%，服務價格上漲2.1%。1-9月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲2.1%。

9月份，全國居民消費價格環比上漲0.7%。其中，城市上漲0.7%，農村上漲0.8%;食品價格上漲2.4%，非食品價格上漲0.3%;消費品價格上漲1.0%，服務價格上漲0.2%。

一、各類商品及服務價格同比變動情況

食品煙酒價格同比上漲3.0%，影響居民消費價格指數(CPI)上漲約0.90個百分點。其中，鮮菜價格上漲14.6%，影響CPI上漲約0.36個百分點;鮮果價格上漲10.2%，影響CPI上漲約0.16個百分點;蛋類價格上漲7.1%，影響CPI上漲約0.04個百分點;禽肉類價格上漲4.4%，影響CPI上漲約0.05個百分點;畜肉價格下降0.4%，影響CPI下降約0.02個百分點(豬肉價格下降2.4%，影響CPI下降約0.06個百分點);食用油價格下降0.6%，影響CPI下降約0.01個百分點。

其他七大類價格同比均上漲。其中，交通和通信、醫療保健、居住價格分别上漲2.8%、2.7%和2.6%，教育文化和娛樂、生活用品及服務、衣著價格分别上漲2.2%、1.6%和1.2%，其他用品和服務價格上漲0.7%。

二、各類商品及服務價格環比變動情況

食品煙酒價格環比上漲1.5%，影響CPI上漲約0.46個百分點。其中，鮮菜價格上漲9.8%，影響CPI上漲約0.25個百分點;畜肉類價格上漲2.5%，影響CPI上漲約0.11個百分點(豬肉價格上漲3.7%，影響CPI上漲約0.09個百分點);蛋類價格上漲2.2%，影響CPI上漲約0.01個百分點;禽肉類價格上漲1.1%，影響CPI上漲約0.01個百分點;水產品價格下降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點。

其他七大類價格環比六漲一降。其中，衣著、教育文化和娛樂、居住價格分别上漲0.7%、0.5%和0.4%，交通和通信、醫療保健、生活用品及服務價格分别上漲0.3%、0.2%和0.1%;其他用品和服務價格下降0.2%。