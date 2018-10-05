想刪除臉書帳號嗎？現在得等上30天了

雖然年輕人漸漸不愛用臉書 (FB-US) App，但在面對用戶因數據遭駭或被利用介入選舉的醜聞而逐漸流失之際，臉書避免用戶刪除帳號的作法，竟然是延長寬限期，只希望客戶能回心轉意。

就以往的經驗和規定，要刪除臉書帳號，會有 14 天的寬限期，萬一用戶改變主意，仍有迴旋的空間。現在，臉書把這段寬限期延長到了 30 天。

臉書發言言表示，「我們注意到有些用戶在選擇刪除帳號 14 天後繼續試圖登入帳號。延長寬限期可以讓人們有更多時間做出考慮周詳的選擇。」

但這不僅僅是為了用戶的利益。讓人們使用臉書的時間越久，對臉書而言更有益處。這家廣告巨頭能保持其全球超過 20 億個用戶登入帳號的時間越長，對它越有利。

不過選擇刪除帳號 30 天後，個人資料和所有訊息將被永久刪除，再也無法恢復。

根據臉書客服幫助中心的資料，從確定開始刪除起，可能需要 90 天的時間才能刪除用戶發布的所有貼文。但是，在該公司清除這些訊息的過程中，網站上的其他人也無法讀取這些貼文。

如果用戶只是想閉關一下，而不是刪除帳號，臉書提供暫時停用帳戶的選項。人們將無法查看或進入用戶的臉書個人資料頁面，但照片、貼文和影音不會被刪除，而用戶可以隨時經由登入帳號重新啟動。