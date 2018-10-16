深圳：多重減稅紅利密集落地 助推企業創新發展

據深圳特區報16日報道，深化增值稅改革、企業所得稅優惠新政、提高出口退稅率……今年以來，一係列簡政減稅降負措施連續出台，持續為市場主體減負賦能。在深圳，減稅“禮包”密集落地，多項減稅措施不斷發力，推動企業負擔不斷減輕、營商環境持續改善，為新時期深圳經濟和企業高質量發展，創造新契機，註入新活力。

自今年5月1日深化增值稅改革三項舉措實行以來，深圳市稅務局積極採取相關舉措推動政策平穩落地，切實把改革“紅利”不折不扣地送到納稅人手中，讓深圳眾多企業獲得實實在在的優惠。據悉，此次增值稅改革稅率調整涉及全市一般納稅人近40萬戶，實現淨減稅超過36億元。截至9月30日，該局退還增值稅留抵稅額43.4億元，併全部完成稅款退庫工作，惠及660戶企業，讓納稅人儘享改革紅利。

據統計，2018年1-8月份，深圳市落實企業所得稅減免稅額1434億元，同比增長14.63%，其中，共有14577戶納稅人享受研發費用加計扣除優惠政策，同比增長222.5%，加計扣除金額達到了712.69億元，同比增長64.59%，減輕稅負超過178億元，為深圳企業加快技術更新、實現產業轉型升級提供有力支持。

此外，據深圳市稅務局第二稅務分局局長陳天送介紹，今年以來，該局嚴格執行退稅業務審核時限規定，全面實現電子退庫，前三季度共為企業辦理退稅758億元，同比增長2.6%。