美財長忙牽線川習會 川普卻放話：可能再對中國課關稅

美國和中國兩國領袖是否真能在 11 月底的 G20 領袖峰會上會面，目前還不確定。不過美國總統川普最新表示，很可能會對中國課徵第三輪關稅。

川普在最新接受媒體專訪時表示，很可能對中國課徵第三輪關稅。不過，川普強調，他不願把中國經濟推入衰退深淵，只希望北京能跟華盛頓談判一個公平合理的協議，像美國一樣對其開放市場。

川普表示，先前他認為中美之間是在進行「貿易戰」，但他現在想把言語放緩一些，把其歸類為小型衝突，強調美國會贏得最終勝利。

儘管川普說法反反覆覆，但目前外界最關注的，還是中美兩國領袖能否在 11 月底的 G20 領袖峰會上會面，為中美貿易戰接下來談判定調。對此美國財政部長梅努勤表示，目前正在努力爭取，希望能促成川習會以化解雙方貿易緊張，但目前還未做出最終決定。

梅努勤表示，目前中國方面沒有為下個逾 G20 峰會提出先決條件，但他強調貿易談判一定會談到人民幣相關問題「在我們看來，匯率是貿易的重要問題，絕對會被納入貿易談判，我們想確定中國並沒有出於貿易競爭目的而讓人民幣貶值。」

美國財政部未來幾天將發布正式的半年度匯率政策報告。先前美國以多次考慮把中國列回「匯率操縱國」，指中國利用壓低人民幣以提振出口。