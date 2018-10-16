川普：美方將與沙烏地阿拉伯共同調查記者失蹤事件

今日，美國總統川普在社交媒體上公開表態，對於沙烏地阿拉伯的態度略有緩和。

我剛剛和沙烏地阿拉伯國王通過電話，他稱對「沙烏地阿拉伯裔公民」遇害事件毫不知情。國王表示正在和土耳其政府緊密合作以找出真相。我將馬上派國務卿去見他。

此前，川普曾警告沙烏地阿拉伯，如果被發現殺死了記者 Khashoggi，沙烏地阿拉伯將面臨「嚴厲懲罰」。他解釋說，這些措施將不包括取消與沙烏地阿拉伯達成的軍事交易，並表示此舉將意味著美國自我懲罰，但他將軍火交易排除在對沙烏地阿拉伯可能採取的懲罰措施之外。

川普表示，他正努力完成這些軍火交易，這筆價值 1100 億美元的交易可以為美國帶來 45 萬個工作機會，並補充說，如果美國中止這些交易來懲罰沙烏地阿拉伯，沙烏地阿拉伯將前往俄羅斯、中國和其他國家購買武器。

而作為回應，沙烏地阿拉伯威脅將用原油作為其政治武器，其做法可能是通過削減產量以大幅提高原油價格。

阿拉伯新聞網的負責人 Turki Al Dakhil 撰寫的一篇文章加劇了緊張局勢，他公開表示支持使用石油作為武器。不過，沙烏地阿拉伯駐華盛頓大使館後來表示，Al Dakhil 並不代表沙烏地阿拉伯的官方立場，沙烏地阿拉伯石油和政治的長期政策沒有改變。

高盛大宗商品研究主管 Jeffrey Currie 表示，影響石油市場的中東緊張局勢已經「擴大到包括沙烏地阿拉伯在內」。

新加坡駐華大集團亞太區交易主管 Stephen Innes 則表示，「沙烏地阿拉伯的報復行為將對全球市場造成如此不穩定的影響，將導致目前的貿易局勢更為緊張。

沙烏地阿拉伯籍記者哈蘇吉現年 59 歲，上世紀 80 年代在沙烏地阿拉伯開始記者生涯，是沙烏地阿拉伯前情報主管的助理。隨著中東多國內亂爆發，哈蘇吉對沙烏地阿拉伯政府的看法開始轉變，公開批評沙烏地阿拉伯政府的政策，並為美國《華盛頓郵報》供稿。本月 2 日，他前往沙烏地阿拉伯駐伊斯坦布爾領事館，辦理與結婚相關手續，隨後「失蹤」。