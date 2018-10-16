〈美沙緊張〉傳沙國將承認失蹤記者在使館死亡 但否認王儲知情

據美國多家媒體報導，沙烏地阿拉伯正在研擬報告，準備承認失蹤記者 Jamal Khashoggi 死在使館內一次錯誤的審訊，但薩勒曼王儲對這一切毫不知情。

消息人士說，報告中可能會承認，審訊是在沒有批准或是不透明的情況下進行，相關人員因此將被追究責任。

沙國官方原本堅稱，Khashoggi 在當天下午離開使館，但他的未婚妻 Hatice Cengiz 表示，她在使館外等了 10 小時都未見到 Khashoggi 出來。

Khashoggi 失蹤乃至遭審訊謀殺的傳聞，造成沙國與西方世界的外交裂痕，並使主要媒體及商業領袖，紛紛宣布退出 23 日舉行的大型投資峰會。

土耳其當局此前表示，他們相信 10 月 2 日抵達伊斯坦堡的 15 名沙國男子，與記者的失蹤及可能遭謀殺有關。

沙國的最新說法，將強調王儲對此事從頭到尾不知情、未下令，整件事完全是特勤人員私下的決定，官方獲得錯誤消息，才會對外一直否認此事。

川普暗示已接受沙國國王與此事無關

週一早前，美國總統川普表示，在與沙國國王薩爾曼就此事溝通時，國王以非常堅定的方式告訴他，他們完全不了解此事。川普暗示，「流氓殺手 (rogue killers)」可能是記者失蹤的原因。

隨後川普表示，他已經看到了最新的媒體報導，但他不知道這些報導是否準確，還是僅是謠言。川普說，他仍渴望了解 Khashoggi 所發生的事情，而土耳其與沙國正共同努力，以確定發生了什麼。

川普說，國務卿 Mike Pompeo 已經前往沙國了解此事，如有必要，也會前往土耳其。

據消息人士的說法，薩勒曼王儲已批准對 Khashoggi 的審訊，或將他引渡回沙國。但是，這位情報官員太急於表現，想證明自己，而導致悲劇。