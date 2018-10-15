美沙緊張關係升溫 美股開盤道瓊小漲 那斯達克、標普500皆跌

美國與沙烏地阿拉伯緊張關係升溫，今 (15) 日美股開盤，道瓊工業指數小漲，那斯達克、標普 500 指數皆跌。

台北時間週一晚間 9 點 47 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 24.42 點 (0.10%)，標普 500 指數下跌 2.88 點 (-0.10%)，那斯達克指數下跌 32.16 點 (-0.43%)。

Netflix 跌逾 1%，亞馬遜、蘋果、Alphabet 和 Facebook 皆走低。

對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 失蹤一事，美國總統川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」；對此，沙國官媒威脅動用「石油武器」(Oil Weapon)，讓油價漲至每桶 200 美元。

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，該消息導致美、沙兩國關係緊張；在川普揚言「嚴懲」的消息傳出後，沙國股市一度暴跌 7%。

沙國官媒 Al-Arabiya News 主管 Turki Al Dakhil 撰文宣稱，若美國對沙國祭出制裁，「油價可能會達到每桶 200 美元，甚至更高，將嚴重衝擊全球經濟。」

上週五，美股反彈，道瓊工業指數收漲 287.16 點 (1.2%)，至 25339.99 點；標普 500 指數收漲 38.76 點 (1.4%)，至 2767.13 點；那斯達克指數收漲 167.83 點 (2.3%)，至 7496.89 點。

不過，從週線來看，上週美股仍下挫約 4%，道瓊工業指數累計跌 4.2%，標普 500 跌 4.1%，那斯達克跌 3.7%，皆為 3 月以來最差表現。

週一亞股下挫，上證指數收跌 1.49%，日經 225 指數收跌 1.87%，韓股 Kospi 指數收跌 0.77%，台股收跌 1.44%，收在 9901.12 點，驚險守住 9900 點關卡；歐股漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數一度觸及 22 個月低點。