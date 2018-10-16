分析師：港股走熊 新經濟股率先現形 風險如低價股

大陸央視《焦點訪談》上週五報導「沉迷於手遊的留守兒童」，節目中提到「大批農村孩子正被手遊荒廢掉」。市場擔憂地將推出更多措施限制手遊，騰訊 (0700-HK) 應聲失守港幣 280 元關口，拖累新經濟股哀鴻遍野。市場分析師表示，股市進入熊市時，新經濟股便率先「現形」，風險程度猶如低價股。

央視節目指出，沉迷手機，上網成癮，這是很多現代人的通病，城市和農村都一樣。而對於本來就缺少陪伴的農村留守兒童來說，有了智慧型手機，也就有了新的依賴。把被網遊黏住的孩子們「喚」回來，必須多策並舉，打出組合拳。當留守兒童不再「遊戲」人生，他們就能擁有更明亮的未來。

市場擔憂中央將有新政策限制手遊，騰訊業務將受到影響，該股股價昨 (15) 日急跌，盤中一度跌至港幣 278 元，跌幅達 3.61%，失守 280 元關口，收報 282.8 元或 - 1.94%。

騰訊股價大跌，拖累新經濟股賣壓重重，股價穩定期結束的美團點評 (3690-HK) 雖然摩通給予增持評級，目標價港幣 90 元，但盤中仍創 53.7 元上市新低，收報 55.45 元，全日跌 6.5%。

德銀則看淡另一檔新經濟股小米 (1810-HK)，雖然該行相信小米價格競爭力長遠能有出色表現，但短期盈餘走勢或未能勝過預期，故將小米 2018 至 19 年每股盈餘預測，分別削減 3% 及 7%，並將目標價由 22.5 元降至 21.4 元，評級為「買入」。惟消息仍令小米全日挫 4.44%。

科技股也遭魚池之殃，大陸 9 月智慧型手機出貨量年減 11.5%，憂慮訂單減少下，瑞聲 (2018-HK) 再挫 7.6%，收報 66.5 元，盤中更跌至 2 年低位為表現最弱藍籌股，舜宇 (2382-HK) 相對平穩，收漲 0.19% 報 79.1 元。

香港《文匯報》引述訊匯證券行政總裁沈振盈的分析指出，新經濟股及科技股在這次的熊市表現明顯遜色，主要因為新經濟股普遍負債偏高，美國一旦升息，或殖利率上升，將令相關類股的負擔加重，加上中美貿易戰打擊科技股的出口及併購，都影響了市場上的買氣。

另外，新經濟股的股息率極低，在利率上升周期，其吸引力也會大幅下降。而更重要的是，絕大部分新經濟股的股價，在去年已被過分炒高。

沈振盈指出，基本分析始終是長線投資者的依據，企業的股價是否合理，估值是否太昂貴，都是投資決策的重點。去年相關類股炒過了頭，不代表股份值得長期持有，部分股份更只是打着「科技」、「新經濟」的旗幟，最終不過是為了誇大其價值，吸引散戶進場炒作，如今股市進入熊市，新經濟股便率先「現形」。

觀乎去年以來，新經濟股包括騰訊、舜宇、瑞聲、眾安 (6060-HK)、閱文(0772-HK)、易鑫(2858-HK) 等，從高位計，跌幅介於 3-7 成，風險程度基本上跟很多低價股無異。