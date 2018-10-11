騰訊失守290元 連22天買回庫藏股 ADR拖累今或連跌10日

騰訊 (0700-HK) 連跌 9 個交易日，繼週一 (8 日) 跌破港幣 300 元之後，昨 (10) 日連港幣 290 元關口亦失守，收報港幣 286.4 元，跌 2.5%，股價創 15 個月新低。

美東時間 10 日，騰訊 ADR 收跌 4.45%，報 35.4 美元，折合港幣約 277.4 元，跌破 280 元關口，較昨日港股的收盤價港幣 286.4 元低 3.14%，預示騰訊今 (11) 日有機會連跌 10 日。

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騰訊昨收在港幣 268.4 元，市值單日蒸發近港幣 705 億元，進一步縮減至不到港幣 2.8 兆元 (約 357 億美元)，跌出全球 10 大市值企業之列。

自 9 月 7 日開始，騰訊密集進行買回庫藏股捍衛股價，昨日為連續第 22 個交易日出手。騰訊昨日以每股介乎港幣 285.6 至 296.6 元，買回 13.4 萬股，耗資港幣 3900.15 萬元；累計 22 天，騰訊已動用大約港幣 8.07 億元銀彈護盤。

從開始買回自家股票當日 (9 月 7 日)，騰訊收報港幣 316.8 元，其後在 9 月中下旬一度漲至港幣 334.4 元止步，股價持續向下且愈跌愈深，至昨日低見港幣 285.6 元。由今年 1 月 29 日的歷史高位港幣 476.6 元計，至昨日收盤累跌 4 成之多；市值也從高峰約港幣 4.54 兆元，至今只剩港幣 2.73 兆元，蒸發港幣 1.8 兆元。

分析認為，騰訊股價大跌主要是受其遊戲業務及中國政策的影響。觀察大行給予騰訊的目標價，大致落在港幣 400 元至 500 元之間，與今年 3 月最牛的大行看港幣 718 元相差一大截。

瑞銀及摩根大通發表研究報告，分別將騰訊的目標價由港幣 450 元及 460 元，同樣下調至港幣 400 元，維持「買入」及「增持」評級。

瑞銀認為，騰訊今年第 3 季遊戲及廣告業務均受壓，遊戲業務方面，目前仍待中國當局審批《絕地求生》(PUBG)，新遊戲待變現，瑞銀對其第三季遊戲收入預測下調 6.3%，明年收入預測下調 9.1%。至於廣告業務，將公司第三季廣告收入預測降 3.5%，2019 年收入預測則降 8.5%。

摩根大通亦認為，中國互聯網行業獲利前景持續惡化，而遊戲監管不明朗，基於騰訊現有的遊戲放緩，加上《PUBG》及《要塞英雄》最快明年才能變現，下調手遊 2018 至 2020 年的收入預測 7%、19% 及 20%。

自 2004 年上市以來，之前騰訊最長的跌浪都是 8 連跌，分別在 2008 年及 2010 年。這次連跌 9 個交易日，雖然破紀錄，但累計跌幅 13.2%，小於此前 2 次 8 連跌。

香港《明報》引述京華山一研究部主管彭偉新指出，近日出貨的多是長線投資者，他們把早幾年買入的持股獲利了結，導致騰訊跌破 2017 年初以來升浪回調 61.8% 的黃金比率關口港幣 293 元。他認為未來幾天相當關鍵，若短期內無法重上港幣 290 元，底部將無法估計。

值得關注的是，騰訊將於 11 月 14 日公佈季度業績，依例前 1 個月不可再進場買回庫藏股，即 10 月 14 日後，騰訊買回的支持力將進一步削弱。