港股午盤跌1.01% 瑞聲遭減碼大跌6.04% 騰訊失守280元

港股今 (15) 日低開 0.46%，隨後跌幅擴大，截止午間收盤，恒生指數跌 1.01%，報 25541.73 點；國企指數跌 1.18%；紅籌指數跌 0.89%。

圖：google

瑞聲科技 (2018-HK) 遭 The Capital Group 減碼，股價大跌 6.04%，報港幣 67.65 元，領跌藍籌。

中國房地產股集體下挫，融信中國 (3301-HK) 跌 6.75%；融創中國 (1918-HK) 跌 5.01%；碧桂園 (2007-HK) 跌 4.49%；中國恒大 (3333-HK) 跌 4.72%；萬科企業 (2202-HK) 跌 3.66%。

人民幣匯價面臨受貿易摩擦及美元轉強夾擊，市場對「破 7」的預期升溫，分析相信中國會嚴管走資減輕匯率波動，外債重的中國房地產股，則成為多空攻防戰下的輸家。

航空股下跌。中國南方航空 (1055-HK) 跌 2.32%；中國國航 (0753-HK) 跌 2.69%；中國東方航空 (0670-HK) 跌 2.08%。

人民幣兌美元 6 月初至今已累貶 7.3%，是亞太區表現最差的貨幣之一。中國航空公司多數持有大量美元債，人民幣貶值勢遏抑匯兌及盈餘表現。

騰訊 (0700-HK) 大跌 3.26%，失守港幣 280 元，市值跌破港幣 2.7 兆元。週末焦點訪談推出《沉迷手機遊戲的留守兒童》再批「手機遊戲」，稱手機遊戲正在逐步吞噬著鄉村，大批農村孩子正在被手機遊戲荒廢掉。

華晨中國 (1114-HK) 股價下跌 7.72%，報港幣 7.29 元。華晨中國出售 25% 華晨寶馬股權予 BMW，作價人民幣 290 億元，多家大行下調目標價，花旗將其投資評級降至「賣出」，目標價下調 73%，至港幣 7.7 元。野村證券調低目標價至 12.8 元，但維持「買入」評級。

分析指出，港股回頭再探底，跌破 25000 點機會很大，遇反彈逢高減碼為上策。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 9.31 億元，港股通 (滬) 淨流入為 6.9 億元；深股通淨流出 0.45 億元，港股通 (深) 淨流入 1.93 億元。

滬股通中資金流入最多的是中金黃金，淨流入 2891 萬元，其次為三一重工、山東黃金、中航沈飛、隆基股份。資金流出最多的是新安股份，淨流出 1.3 億元。

深股通中資金流入最多的是風華高科，淨流入 6724 萬元，其次為海康威視、北訊集團、美尚生態、立訊精密。資金流出最多的是浪潮資訊，淨流出 2.76 億元。