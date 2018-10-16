加密主流化？ Fidelity推虛擬資產交易存儲平台

美國富達投資 Fidelity 資產經理週一 (15 日) 表示，已為其機構客戶推出了一家新公司，將交易和存儲比特幣等數位資產。

據了解，新公司名為 Fidelity Digital Assets Sservices (FDAS)，將代表對沖基金、家族辦公室、和其他金融機構，以電子方式購買和出售加密貨幣。此外，它將從大型加密交易公司獲取虛擬資產，並將其存放在「冷藏櫃」中，也就是一種將加密貨幣存儲在離線狀態的方式。

目前 FDAS 最初將為 2 種最大的加密貨幣，如比特幣和以太幣提供服務，但計劃明年擴大其他貨幣。

Fidelity 的新公司可以在幫助加密貨幣「主流正統化」，幫助其在市場成熟方面發揮重要作用，因為它吸引了更多傳統金融機構的興趣。目前著名品牌的金融公司缺乏託管虛擬資產等後台服務，這也限制了數位貨幣的機構投資。

Fidelity 投資董事長兼執行長 Abigail Johnson 在一份聲明中表示，目標是讓比特幣等數位原生資產更容易被投資者所接受。近期，紐約交易所 NYSE 及 CME 集團 (CME-US) 母公司 ICE (ICE-US) 也開始涉及類似業務。

FDAS 旗下有 100 名員工，由 Tom Jessop 領導，他曾是科技創業公司 Chain 的總裁兼高盛集團 (GS-US) 的執行總監。Jessop 在接受采訪時提到，在 Fidelity 進入這個市場後，應對整個市場產生積極的影響。

Fidelity 是全球最大的投資管理公司之一，管理資產超過 7.2 兆美元，目前為 13000 多家機構提供服務。

2017 年，Fidelity 便開始允許其零售客戶在網站上查看他們持有的比特幣和其他虛擬貨幣。它還在內部測試比特幣及其底層技術區塊鏈。