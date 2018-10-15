非洲第一條電氣化鐵路沒電!

非洲埃塞俄比亞的吉亞鐵路，是非洲第一條電器化鐵路，亦是一帶一路的標桿項目。然而埃國電力設施未能跟上，電氣化鐵路有時沒能電氣化運行！
有份參與該項目貸款的中國出口信用保險公司，其首席經濟學家王穩於10月15日出席《「一帶一路」基建融資論壇暨對話》上表示，中國出口信用保險公司對該項目提供貸款30億美元，當地原本也在發展大型電廠，然而過程中出現波節，以至延後建設。結果吉亞鐵路先行開通，但沒有足夠電力支持，以至運營不足，還款期亦因而延遲，該司因而暫時蒙受損失10億美元。
埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴至吉布提首都吉布提鐵跌跌（吉亞鐵路），於2016年10月5日正式通車，為非洲首條現代化電氣鐵路，全長752.7公里，設計時速120公里；總投資40億美元，中國出口信用保險公司為項目提供了30億美元貸款。
他強調沿線投資項目也有很多成功例子，例如肯尼亞的鐵路，是以燃煤推動，並預留日後電氣化改造升級方案；現時運作良好。
由於該行並非商業營運企業，他表示對不良貸款的容忍度亦較大。現時仍有20年前的前南斯拉夫的欠款在處理；並尋求塞爾維亞處理有關項目，並因此取得更多塞國的項目合作機會。
同一場合，渣打銀行大中華暨北亞區企業融資部主管董事總經理Peter Burnett表示，透過證券化，基建項目可以開拓更廣泛的融資渠道，投資者甚至可以來自歐美等其他國家。不過匯豐銀行環球銀行及資本市場結構融資組亞太區主管何啟新則提醒，若基建項目涉及跨境融資，更多的問題需要處理，例如該項目應採取那個國家的法律？採納那個地方的稅制？對投資者而言，他們大都喜歡投資於已建成並有穩定收入的基建項目。
非洲埃塞俄比亞的吉亞鐵路，是非洲第一條電器化鐵路，亦是一帶一路的標桿項目。然而埃國電力設施未能跟上，電氣化鐵路有時沒能電氣化運行！