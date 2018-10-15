路透：海航考慮出售旗下文思海輝 已與螞蟻金服等磋商

知情人士稱，中國海航集團正在尋求將旗下IT外包部門文思海輝(Pactera)直接出售和其他方案的可能性，目前已與包括螞蟻金服在內的投資者進行了磋商。

文思海輝是海航於2016年從黑石手中以6.75億美元現金買入的。關於出售該部門的磋商，正值負債沈重的海航集團進行一系列資產出售之際，顯示其在500億美元大肆收購後面臨很高的財務壓力。

據路透計算和媒體報導，自1月以來，海航在全球範圍內已出售或同意出售價值逾200億美元的資產。

總部位於北京的文思海輝，也因為財務問題身陷困境。去年高盛暫停為該公司在美國的首次公開發行(IPO)計劃提供服務，因該交易未能達到高盛的內部盡職調查標準，當時引起軒然大波。

兩位消息人士對路透表示，海航就出售文思海輝接洽了數位潛在投資者。其中一位消息人士稱，海航也在考慮剝離文思海輝的金融服務業務，將之單獨上市。

兩位消息人士表示，螞蟻金服是正在考慮與文思海輝達成協議的投資者之一。

無法立即得知雙方協商的協議條款內容。其他潛在投資者的身份不明。文思海輝可能的售價也未知。

文思海輝沒有回覆路透的置評請求。海航集團不予置評。螞蟻金服表示不會對市場傳言置評。因相關信息是保密的，消息人士不願具名。

路透香港10月15日