【華冠投顧】昨日遍地開花，今日曇花一現？？？台股將進入打底階段？主流股在哪裡？？？……

林幸蓉 分析師

焦點個股：2337 旺宏、6173 信昌電、2492 華新科、2456 奇力新、2327 國巨

台股短短 7 天跌掉 1324 點後，控盤者在上週五點火「霸王硬上攻」！！跌深反彈戲碼遍地開花…… 大漲 239 點！！今日台股曇花一現又大跌 144 點！！進二退一，有機會開始進入打底階段！！今日砍大型權值股如 5871 中租 - KY、2885 元大金、2891 中信金、2882 國泰金、1402 遠東新、2633 台灣高鐵、2002 中鋼、1301 台塑、1326 台化、6505 台塑化、3008 大立光、2317 鴻海、2330 台積電…… 收盤大跌 144 點，再破萬點！！成交量縮為 1,159 億。OTC 信心恢復漲 0.53%，成交量縮為 231 億！！

【今日台股許多個股一日行情】

請好友們一定要懂「型態學」…… 自己的財富自己守護！！！千萬不要持續漏財而不自知！！

4943 康控 KY、2456 奇力新、8431 匯鑽科、6166 凌華、1802 台玻、3114 好德、2351 順德、4533 協易機、1434 福懋、1504 東元、3691 碩禾、2337 旺宏、8081 致新、9958 世紀鋼、2103 台橡、1402 遠東新、1312 國喬、2340 光磊、6283 淳安、3260 威剛、2520 冠德、1605 華新、2353 宏碁、2327 國巨……

【連續兩天跌深反彈】

被動元件：6173 信昌電、2492 華新科

生技：4137 麗豐 - KY、1795 美時

其他：面板 6456 GIS-KY；電動車概念 3665 貿聯 - KY；光學 4976 佳凌；紡織 1439 中和⊕；DRAM 2408 南亞科；IC 封測 3374 精材；PA 功率放大器 3105 穩懋；二極體 5425 台半；PCB：6274 台燿；3508 位速⊕……

型態較好的個股為何都集中在航運股呢？？？航運股有機會成為將來的波段股嗎？？？？

文章篇幅有限…… 今日《股市幸運星》節目中，將為粉絲好友們以中美貿易戰角度及國際石油上漲的角度，為大家分析航運股的多頭行情…… 請免費加 LINE 粉絲群組隨點隨聽老師《股市幸運星》節目！！

最後祝大家明日操作順利！！！

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