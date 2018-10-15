【華冠投顧】報復性反彈結束? 接下來怎麼走

華冠投顧 范振鴻分析師

●盤勢分析

週五有提到『大盤報復性『反彈』，要注意，就算是報復性，也只不過是反彈而已』，今天指數馬上主殺權值帶領大盤跌 144 點給你看，外資更是狠賣 195 億，前十大權值平均跌幅不知道有沒有 2%。但是也很明顯的今天很多中小型類股都持續出現『反彈』，上櫃市場逆勢續彈 0.5%，而從技術面來看，大盤在這邊短線上下甩，開始有效修正短線乖離，5MA 今天來到 10135，明天將直接落在 10100 之下，從短期空頭氣燄強勢來看，若連 5MA 都無法站上，就要留意這個主跌段有很大的可能還沒結束，雖然有人說外資連續大賣加上融資連續大減是短線止跌訊號，但是在這邊我必須說，那是在整體結構還在多頭的狀況比較能夠有效止跌，但這一次是跌破了 8 個月左右的整理平台，累積的力道不容小看。比較明顯的強勢類股只有散裝航運，2617 台航今天亮燈漲停，但是整體盤勢空方還是不建議作多，MLCC 指數早盤一度大漲 4%，收盤只剩下 1.12% 的漲幅，其中 6173 信昌電是早盤攻擊要角，一度大漲 8%，尾盤收斂漲幅收漲 5%，2327 國巨、3026 禾伸堂收盤甚至翻黑，因此要留意這些反彈都還是要站賣方。權值股方面 2330 台積電今天下跌 2.74%，貢獻跌點約 60 點，傳產指標 6505 台塑化則是下跌 3.15% 為前十大權值跌幅最重。

●類股方面

比較明顯的強勢類股只有散裝航運，2617 台航今天亮燈漲停，但是整體盤勢空方還是不建議作多，MLCC 指數早盤一度大漲 4%，收盤只剩下 1.12% 的漲幅，其中 6173 信昌電是早盤攻擊要角，一度大漲 8%，尾盤收斂漲幅收漲 5%，2327 國巨、3026 禾伸堂收盤甚至翻黑，因此要留意這些反彈都還是要站賣方。權值股方面 2330 台積電今天下跌 2.74%，貢獻跌點約 60 點，傳產指標 6505 台塑化則是下跌 3.15% 為前十大權值跌幅最重。

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