【大行報告】中泰證券：料四季度鋼鐵行業盈利仍較高 維持增持評級

中泰證券發表研報指，上週上證綜合指數下跌7.6%，鋼鐵板塊下跌5.25%。週内政策端轉向更加明確，正如中泰417降準後提出今年宏觀主要矛盾由之前緊縮已經轉向穩定内需。在外部貿易摩擦愈演愈烈的情況下，貨幣政策連續降準對穩定内需起到至關重要的作用。在利率偏低的情況下，貨幣環境指引變化導致今年地產銷售和投資均超出市場預期。由於目前地產調控更多採用因城施策，總量性調控不多，雖然部分城市地產市場受到調控影響，但全國數據依然表現出色。在此情況下中泰預計四季度地產投資依然可以維持較高水平。

而七月開始財政政策有發力動向，但受到債務約束提高空間不大，目前看更多在鐵路投資提高方面。鋼鐵下遊需求依然呈現地產對衝基建格局。行業端來看節後第一週市場出貨情況較好，無論鋼企產成品存貨和中間商庫存都得到順利去化，鋼價表現較強，現貨鋼價呈現高位運行狀態，而期貨市場也相應修復貼水。另一方面四季度採暖季限產目前仍需要觀察效果，鋼企經過一年多環保磨合，目前高爐限產對最後鋼產量影響不大，鋼企通過各種手段如轉爐添加廢鋼，降低了生鐵產量下降影響，而導致了中泰測算理論限產影響往往遠低於實際變化，產量的閥值更多在於轉爐煉鋼環節。既然限產產量下降有限，那即使環保徹底放松恢復到限產之前，供給增加數量也較為可控。預計四季度鋼鐵行業盈利仍可維持較高水平。

上週受到國慶期間貿易摩擦升級及美國股市大跌衝擊，板塊估值進一步下壓，在目前情況下存在估值修復機會，可以關註標的如柳鋼股份、馬鋼股份、華菱鋼鐵、方大特鋼、寶鋼股份、南鋼股份、新鋼股份、中國東方集團、三鋼閩光、韶鋼松山等。此外，近期環保限產趨嚴及禁止釩渣進口壓製釩產品供給端，而螺紋質檢標準趨嚴將對其需求形成支撐，供需偏緊驅動下釩價連創新高，攀鋼釩鈦作為龍頭將充分受益，建議積極關注。維持鋼鐵行業增持評級。

風險提示：宏觀經濟大幅下滑導致需求承壓;環保限產不及預期。