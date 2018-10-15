【大行報告】華創證券：滬倫通對A股估值水平影響有限 更多是價值博弈

中國近日公布滬倫通相關的一系列監管規則，試點在即。華創證券首席策略分析師王君認為，滬倫通運行初期，GDR（全球存托憑證）數量有限，且兩市的估值結構在雙向資金的限額管理及市場緊密監管下溫和調整，滬倫通帶來的潛在資金對A股估值水平的影響有限。

滬倫通試點將包括滬市A股在倫敦證交所發行GDR及倫敦證交所股票在滬市發行CDR（中國存托憑證）。

他在最新報告中指出，滬倫通初期將以機構投資者為主，在藍籌股長期價值投資理念下，預計滬倫通將率先發行GDR或將是雙方交易所中基本面較好的藍籌股，藍籌股的擴充為國內投資者提供了更加多元化的選擇，基本面紮實的價值藍籌會更加受追捧，因此滬倫通會帶來的更多是價值博弈。

報告認為，滬倫兩地市場估值差異是結構性的，在不同類別股票上，滬倫兩地各自擁有估值優勢。無論東向CDR還是西向GDR，如果選取相對本地市場同類股票擁有估值優勢的對方市場股票作為DR的基礎股票，那麽滬倫通項目不會對A股估值造成壓力。

截止8月20日，上證50、上證180指數平均動態市盈率分別為9.75倍和10.19倍，而富時100指數平均動態市盈率為16.9倍。從行業來看，金融行業上交所股票估值低於倫交所同類股票，但滬市也不乏比倫交所估值相對高的行業，如快速消費品業。

境外DR市場實踐表明，基礎股票價格對DR的價格具有主要引導作用。在GDR跨境生成和兌回渠道暢通、做市商做市機制有效的情況下，GDR與A股價格差異由跨境生成和兌回成本決定。

GDR的估值還受到本地市場流動性的影響，境內市場持股數量大，流動性強，有利於強化A股的定價權和防範境外市場的沖擊。即使在類似英國脫歐的極端情形，A股定價權和跨境轉換機制也可使GDR價格跟隨A股價格波動，基本不會出現GDR價格單邊下跌拖累A股股價的情況，數量有限的GDR發行人也難以影響有上千只股票的整體資本市場。

報告預計，滬倫通在初始階段中方發行的GDR不會超過10只，仍處於前期構造關聯性的測試階段。滬、倫兩市之間關聯性不如A股與港股的聯系“緊密”，而關聯性是市場波動傳導的影響因素，中短期來看風險波動加大不容易引起聯動效應。

中國證監會上周五發布上海與倫敦證券市場互聯互通存托憑證業務監管規定；而上海證交所同日亦就相關業務規則公開征求意見，涉及上市預審核、跨境轉換及做市業務等。

路透上海10月15日