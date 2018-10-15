行業競爭惡化，倒逼香港老牌承建商上市融資

隨著資本不斷湧現在各行各業，作為建築業重要的主力軍民營建築業企業，面臨著前所未有的危機。自身實力較弱企業，扛不住強大資本的衝擊，選擇被併購或者轉型升級。部分“不服輸”的民營建築企業，繼續為企業生存而奔波著。

行業競爭加劇，老牌香港承建商尋求上市

2012年至2017年期間，香港本地生產總值按復合年增長率5.5%增長，由20371億港元（單位下同）增長至26626億。在香港經濟騰飛的這幾年，建築行業一直扮演的重要的角色。貢獻的佔比也越來越大，從2012年佔香港本地生產總值的3.6%增長至2016年的5.2%；其中，香港總承建商及分包商於建業地盤進行建業工程的總產值也在不斷擡升，從2012年的1245億增至2017年的1960億，復合年增長率為9.6%。

據益普索研報獲知，預期香港本地生產總值由2018年的28356億增加至34033億，復合年增長率為4.7%，其中，香港總承建商及分包商於建業地盤進行建業工程預計將從2018年的2091億增至2022年的2336億。

（圖片來源：港交所）

發展前景甚好的建築行業，近幾年也受到資本市場的垂青。據益普索研報披露，截至2018年7月份，高達1319家企業以一般土木工程的結構及土木工程承包商為經營主體在香港建造業協會註冊成立。

為什麽資本如此熱衷土木工程項目的開發呢？近幾年房地產行業增速放緩，部分承包商承接項目及可招標的項目也在減少。而土木工程行業卻是另一番景象，由於香港政府對道路工程及渠務係統工程的投入不斷加大，道路及渠務基礎結構工程需求也在持續增加。據香港財政司司長表示“香港基本工程儲備基金的開支將2017年/2018年的1072億增至2021年/2022年的1308億，以支持一係列的基礎建設項目，包括啓德體育園項目、十年醫院發展計劃、鐵路項目及新市鎮發展項目，將涉及不同土木工程，例如地盤平整、道路及渠務以及機電工程。”

行業發展前景向好的同時，競爭也在加劇。一定程度上，老牌企業也受到了前所未有的行業衝擊。其中，就有我們今天的主人翁——富匯建築控股有限公司（以下簡稱“富匯建築”）。10月11日，富匯建築向港交所提交了上市申請書。

作為是香港老牌的承接土木工程的承建商富匯建築（通俗的說，承建商就是我們常說的施工企業），已為香港建築行業默默貢獻了21個春秋。富匯建築身處的建築行業，長期以來，利潤率始終保持10%以下（包含了企業多種經營實現的利潤），而工業、房地產業平均在15%～20% 左右，建築業已屬於利潤率最低的第二產業。隨著行業競爭的加劇，行業利潤也在不斷的稀釋，傳統未上市的建築承建商企業併不具備強大的資本與上市的企業抗衡，面臨著被淘汰的風險。為不會行業所淘汰，也倒逼了像富匯建築這樣老牌企業，尋求上市融資“存活”。

上市尋求多元化發展，業績短期承壓

不少投資者不禁會問，上市了，富匯建築就能擺脫被行業“淘汰”的風險嗎？

實際上，建築承建行業是個高度競爭的行業，在百舸爭流的當下，上市不單單可以為企業續命，還可以為企業發展尋求 “多元化、國際化”。多元化、國際化”是民營建企發展到一定規模後謀求持續發展的必然要求。許多企業在建築主業的基礎上，逐步進入了房產、金融、旅遊、醫療、教育、化工等產業，企業集團化、大型化發展勢頭迅猛。不僅做大了房地產業等非主業，而且成立或合作成立了小額貸款公司等金融機構，實現了盈利能力、融資能力的根本提升。

富匯建築作為土木工程的承包施工企業，主要負責地基、道路及水務工程的施工建造。富匯建築收入結構非常簡單，主營業務就兩項，分别為土木工程和建築工程。其中，逾9成的收入來源是土木工程建築業務，土木工程建築大部分收入來源是私營部門。也就說大部分承接的項目工程是靠自己承接的，與同業競爭對手過渡依賴政府工程項目有所不同。

（圖片來源：港交所）

從營業收入上看，截至2015年—2017年末以及2018年4月30日止，實現收入分别為2.368億、3.594億、3.973億及7445萬。同期的淨利潤為1421萬、2847萬、4561萬、及虧損133.5萬。毛利分别為1953萬、3454萬、5882萬及764萬，而同期的毛利率分别為8.3%、9.6%、14.8%及10.3%。

從上述數據上看，營業收入整體平平，增速併不明顯。淨利潤表現增收不穩定，2017年出現淨利潤大增，主要原因是富匯建築在該年度招標到毛利率貢獻高的項目。而2018年首4月出現虧損主要原因是分包商成本增加及行業競爭加劇導緻招標價格較低所緻。營收增速出現放緩的態勢下，淨利也出現下滑；短時間内富匯建築業績收益將承壓。

依賴五大客戶“造血”，經營風險需留意

從貿易應收款項看，富匯建築的信貸風險在不斷攀升。截至2015年—2017年末以及2018年4月30日止，貿易應收款項週轉日數分别為15.7日、19.7日、39.4日及87.9日。貿易應收款項回款平均耗時不斷增加，也造成企業信貸風險的陡增。應收款項的增加，對富匯建築的經營現金流也帶來了拓展經營活動的壓力。對此，投資者應對富匯建築未來經營現金流的質量需多留意才行。

（圖片來源：港交所）

從客戶創收貢獻百分比上看，客戶集中度超九成。截至2015年—2017年末以及2018年4月30日止，（創業地基—最大客戶、忠信、道顧、寶力及其他供應商）五大客戶合計佔富匯建築總營收百分比分别為100%、96.2%、93.8%及90.8%。其中，最大的客戶（創業地基）佔富匯建築總收益百分比分别為57.9%、42.0%、45.6%及30.6%。雖然客戶集中度呈現逐年遞減的態勢，主要原因歸於建築工程業務的開發及其他新供應商加入所緻； 但總體上看，五大客戶的貢獻度佔比還是比較高，且富匯建築併沒有與這五大客戶簽訂長約，完全依賴客戶的忠誠度。這也增加了富匯建築未來經營活動不確定性的風險。

對於上市後募集資金的用途。從招股書顯示，富匯建築將會用於收購機器及設備，以擴大規模的同時減少分包商成本的壓力，具體資金用途佔比富匯建築還在規劃中。從募集資金大部分用於購買設備上看，富匯建築將在土木工程行業繼續“奮鬥”。至此，希望富匯建築能借助香港強大的融資平台效應，在土木工程行業做大做強。