IMF：貿易戰將傷害中國經濟 估2年1.6個百分點

國際貨幣基金 (IMF) 週五 (12 日) 發布〈亞太經濟展望報告〉，報告中指出，在最壞的情況下，持續的貿易緊張局勢可能使中國經濟成長率在前兩年下降 1.6 個百分點。

這項評估考慮了中國商品進入美國的現行和擬議關稅，以及貿易緊張局勢對投資人信心與金融市場的連鎖影響。IMF 亞太部主任李昌鏞認為，中國政府將採取刺激經濟政策，抵消造成的大部分影響。

李昌鏞認為，中美對抗直接造成的經濟影響，預計會非常小，主要有害的，是對投資人信心的打擊。這會使金融市場陷入困境，並可能持續一段時間。

他表示，他無法知道最終的結局是什麼，但是沒有人可能擺脫這種衝擊，全球的貿易戰中不會有贏家。

IMF 本週早些時候下調了 2018 年和 2019 年全球經濟增長預測，中國也未倖免。IMF 預期中國今年仍可維持 6.6% 的經濟成長率，但是將明年的預測下調 0.2 個百分點至 6.2%。IMF 指出，如果不是中國最近推出應對做法，IMF 認為中國的增長前景還要進一步降低。

IMF 在報告中說，中國 4 次調降存款準備金率，這有助於刺激經濟活動。但這麼做，也可能推遲了中國的結構性改革。

IMF 預計亞洲國家繼續推動全球經濟增長，他們估亞太區今年的增長率為 5.6%，明年則為 5.4%，比先前的預測下調了 0.2 個百分點。IMF 指出，調降主要是考量一些經濟體的金融市場壓力和貨幣緊縮的影響，以及美中針鋒相對的關稅行動造成的損害。

報告指出，已祭出及研擬中關稅，除了會使中國 GDP 損失最多 1.6 個百分點之外，美國也會受傷近 1 個百分點。亞洲其他國家，其中許多國家透過全球價值鏈向中國供應商品，經濟也會因此成長放緩。

IMF 估計，綜合所有這些因素，未來幾年亞洲的增長率可能會下降 0.9 個百分點。