美國老牌零售商希爾西將於今日申請破產保護

據報導，西爾斯控股公司 (SHLD-US) 最快將於今日 (15 日) 申請破產保護。為維持年底長假的營運，西爾斯執行長 Eddie Lampert 正積極與債權人協商緊急融資，希望在破產程序中獲得 5 億美元至 6 億美元的融資。

據消息人士表示，Lampert 正積極與銀行協商，希望這筆交易將使西爾斯在關鍵的假日購物季節之前有機會逃避清算，估計將有大型銀行將提供大部分融資。

作為破產計劃的一部分，西爾斯將立即關閉約 150 家商店，並希望保留至少 300 家商店。西爾斯目前大約有 700 家商店。

目前尚不清楚商店的關閉是否將影響西爾斯的員工，截至 2018 年 2 月為止，西爾斯的員工總數約為 9 萬人。在 5 年前，西爾斯員工人數曾高達 24 萬人。

有知情人士透露，該零售商已獲得約 5 億美元的資金可用於支持年終購物季的營運。有兩名人士說道，截至週日晚間，談判仍在進行當中。

由於資訊保密，匿名人士表示，在零售商正式提交破產文件之前，沒有任何計劃是明確的。

西爾斯在週一 (15 日) 將有 1.34 億美元的債務到期需要支付，然而公司手中現金似乎不足以應對。

據報導，這個老牌的美國零售商最後一個有獲利的年份是在 2010 年。該公司在 2017 財年的銷售額不到 170 億美元，約是 5 年前的約 400 億美元營收的一半。

西爾斯沒有發表任何評論。