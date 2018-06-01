百貨業悲歌 西爾斯百貨計畫近期再關閉72家門市

西爾斯控股 (Sears Holdings) (SHLD-US) 週四 (1 日) 宣布，2018 年將會關閉 70 多家以上門市，因其銷售額持續下降，最近一季銷售額較去年同期下降 30% 以上。

西爾斯已經確定總共 100 家無獲利的門市，「近期內」將會開始關閉其中的 72 家門市。

西爾斯在宣布其第一季財報時聲明，「我們持續評估門市網絡，這是我們轉型的關鍵部分，並將視需求性和必要性進一步調整。」

連鎖百貨商店已經陷入惡性循環，不斷關閉表現疲弱的分行以降低成本。但就算關閉更多分行，銷售額還是進一步下降。在最近一段時間內，西爾斯表示近 2/3 銷售額下降都與分行關閉有關。

西爾斯已列出 63 個計畫關閉的地點，不久將更新另外 9 個地點。

第一季底，西爾斯和 Kmart 運作的門市有 894 家，已較一年前減少 381 家。大多在一月份的時候，這營運艱困的公司宣布關閉 64 家 Kmart 以及 39 家 Sears 門市，且過去幾年已經關閉數百家，部分地點目前正宣布拍賣。

執行長 Eddie Lampert 表示，「我們不是為了清算而清算，是為了獲得資金，並將資金投入養老基金計畫中，如果分行 (運作) 不好，我們只好關閉，避免迫害擴大下去。」

西爾斯的虧損持續增加，今年第一季虧損 4.24 億美元或每股 3.93 美元。營收年減 30% 以上，自 42 億美元下降至 28.9 億美元。

用於觀察零售商健康狀況的關鍵指標——同店銷售整體下降 11.9%，這包含 Kmart 下降 9.5% 以及西爾斯門市下降 13.4%。

西爾斯可怕的財務狀況讓許多產業專家認為該公司已經瀕臨破產邊緣。

西爾斯第一季結束時現金儲備剩下 4.66 億美元，上一季度為 3.36 億美元，2015 年底有 2.86 億美元，儲備金能些微上升都是因為資產銷售而來。

2017 年，該零售商為了營運耗光了 18 億美元現金，在 2016 年消耗 14 億美元，在 2015 年消耗 22 億美元。

截至 2018 年 2 月 3 日，西爾斯約有 43 億美元融資債務，以及尚未籌措到資金的養老金和退休金債務約 16 億美元。

除了削減房地產，西爾斯近日有一個獨立委員會來評估交易，看公司還能夠再出售哪裡的資產，包括出售 Kenmore 品牌給 Lampert 的對沖基金 ESL 投資公司等。本週稍早，ESL 稱其接獲「許多有興趣參與此交易的潛在合作夥伴之詢問」。

Lampert 指出，因為這與未來許多交易有關係，「速度和明確性至關重要。」邁向今年下半年，西爾斯必須現在起就為今年的假期購物季開始準備。