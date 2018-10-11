美國老牌零售西爾斯面臨破產 地產投資業者卻樂見其成

受到亞馬遜 (AMZN-US) 等網路零售商崛起所帶來的衝擊，美國老牌零售商西爾斯控股 (SHLD-US) 即將面臨破產。不過，對於一些房地產投資信託基金業者來說，可謂福音。

雖然 SPDR S&P 零售交易所交易基金 (XRT) 在今年上漲 6.5%，並且像是梅西百貨 (M-US)，Kohl's(KSS-US) 和 Nordstrom(JWN-US) 等百貨公司股價自開業以來已攀升超 30%，西爾斯在今年卻落後於市，股票在 2018 年大跌約 90%，並持續下墜中。本週三 (10 日)，西爾斯股票下跌 30% 至 41 美分，當時便有報導指出，西爾斯正聘請顧問為破產申請做準備。

西爾斯沒有回應 Barron 的評論請求。

富國銀行的 Jeffrey Donnelly 表示，這對於西爾斯的股東們來說可能是壞消息，但對於一些地產投資者來說，可說是鬆了一口氣。他表示，西爾斯的店相當大，不過大約四分之三的商店都在美國前 50 大市場之外，所以雖然許多房東或地產持有者租賃空間給希爾斯，但風險相對較小。西爾斯業績不佳對業主來說一直是一個問題，但對於地主來說，西爾斯的破產將能帶來更有利可圖的租戶，並可視做一個轉機。

Donnelly 認為，在投資西爾斯的地產相關業者中，CBL&Associates(CBL-US) 可能面臨的風險最大，因為該公司在商場投資組合上的低生產力和低客流量可能會導致重新租賃的困難並帶來長期空缺。相比之下，Macerich(MAC-US) 由於其商場投資組合的風險很低且生產力領先同行，西爾斯的破產可說是對於 Macerich 有利。

昨日 SPDR 道瓊斯房地產投資信託基金 (RWR) 小幅下跌 0.5% 至 91.64 美元。