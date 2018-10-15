晶技估9月獲利創1年來新高 前3季每股稅前賺1.41元

台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 步出第 2 季營運谷底，且 9 月在十一長假前蘋果、非蘋陣營拉貨加持下，單月營收以 8.29 億元改寫 22 個月來新高，且出貨結構轉佳、經濟規模挹注，獲利也走揚，初估 9 月稅前盈餘 9400 萬元，也創 1 年來新高；前 3 季每股稅前盈餘為 1.41 元。

晶技 7 月營收 6.92 億元，8 月 7.46 億元，9 月再竄上 8.29 億元，再寫 22 個月來新高紀錄，月增 11.14%，年增 4.48%，第 3 季營收為 22.67 億元，季增 21.77%，年增 0.04%，累計前 9 月營收為 59.99 億元，年減 7.9%。

晶技自結 9 月稅前盈餘 9400 萬元，月增 7.98%，年增 3.15%，累計 1-9 月營收 59.99 億元，年減 7.9%，1-9 月稅前盈餘 4.34 億元，年減 47%，每股稅前盈餘為 1.41 元。

晶技規劃，今年資本支出金額為 8.6 億元，分別在台灣平鎮廠、浙江寧波廠、重慶廠擴充產能，晶技看好，今年 5G 通訊、手機及汽車應用成長，設置的新產能也已到位，將能掌握客戶需求。在 9 月的拉貨潮後，10 月出貨在手機及網通應用的需求較市場預期為低。