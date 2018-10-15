〈觀察〉鋼品出口障礙恐提升 鋼廠加速海外布局勢關鍵

加拿大繼歐盟之後，也針對進口鋼品實施臨時防衛措施，主要是美國實施鋼鋁反傾銷及加徵關稅後，各國為避免原本銷美的鋼品轉至國內，而未來恐將有更多國家陸續啟動相關防衛措施，加上隨美國鋼鐵業開工率逐漸提升，國內鋼價漲勢恐將趨緩，加速開拓海外市場將成各家業者營運首要目標。

加拿大於當地時間 11 日宣布，將針對 7 項鋼品實施臨時防衛措施，採配額進口，超額將課徵 25% 進口關稅，其中與台廠較為相關的主要為厚鋼板、彩塗鋼片等。

鋼鐵公會以及中鋼 (2002-TW) 等鋼廠認為，加拿大非主要出口國，影響並不大，但隨美國針對鋼鋁產品實施反傾銷、以及課徵關稅的情況下，未來恐將有更多國家針對鋼品實施防衛措施，將不利台灣出口。

雖然目前來看，美國國內市場因供給不足、生產成本較高，導致價格高檔，台廠進口就算再加上 25% 的關稅，都還有價格優勢，且歐盟雖也實施臨時防衛關稅措施，但據悉目前還有幾項鋼品仍有配額，仍有進口的空間。

不過業者指出，雖然短期內美國國內鋼價仍持穩高檔，但隨著美國鋼鐵業者稼動率也逐漸提高之下，未來價格漲勢估將趨緩，到時供應量出來後，國內報價恐將回落，進口美國的價格優勢恐將縮小，僅剩特定幾項鋼品能保有競爭力。

此外，雖然歐洲還有配額可銷售，但遲早也會滿額，加上國內內需市場又無法去化龐大的供給量，在各國高築貿易壁壘恐成常態的情況下，國內鋼廠開拓海外市場的布局勢必得快馬加鞭，才能因應多變的國際情勢。