台股開盤再摜破萬點 三大資金力道見拉鋸戰

受亞股今 (15) 日開盤繼續走跌的壓力衝擊，台股加權指數開盤再次摜破萬點關卡，以 9989.63 點、下跌 56 點開出，最低一度來到 9903.7 點，跌點多達 140 點，但隨後逐漸收斂跌勢，法人認為，可看到國家隊有意守萬點關卡，不過，盤面上還有空方伺機加碼布局，加上部分融資停損加重賣壓，整體賣壓仍大於買盤，投資人仍須警戒。

日股盤中跌幅擴大至 1.3%，韓股則跌幅相對收斂至 0.3% 附近波動，整體來看，亞股未能反映上周五美股大漲的氣勢，顯然市場信心仍相當低迷，所幸甫開盤的陸股開盤走弱態勢僅是狹幅震盪。

台股盤面上權值股略熄火，開盤 30 分鐘時 50 大權值股僅 10 檔力守紅盤，其中，南亞科漲幅續漲半根停板左右，國巨漲 2%，華新科、統一超、大立光、日月光投控、光寶科等穩居紅盤之上。

然而，台積電、台塑、台灣高鐵、台化、群創、遠東新、統一、中租 - KY、台塑化和亞泥跌 2% 左右，再加上鴻海跌 1.5% 左右，而金控族群如元大金、中信金、國泰金和開發金跌逾 1%，均對大盤造成不小的壓力。

若從匯市來看，則相對並不那麼悲觀，台幣兌美元以 30.93 元、貶值 2 分開出，盤中最多僅貶值 4 分，甚至一度拉回平盤，顯示國際資金也處在觀望態勢，並未再出現資金出走狂潮。