〈台股風向球〉投資人站在更難抉擇的十字路口

上周四台股加權指數創史上最大盤中跌點後，周五急彈 239 點，到底收復萬點關卡後，可以重新做多了？還是恐再隨時震盪下殺，應保守觀望？是投資人本周面臨最大課題，所幸，美股上周五表現止穩，而國安基金保持警戒隨時有望出手護盤，使部分個股短線反彈仍可期，但別忘了，偏空盤勢並未正式反轉，且貿易戰仍僵持暫時無解，若要大舉偏多操作，冒的風險不小。

當周四美股道瓊指數重挫超過 800 點，緊接著台股也暴跌 600 點，讓市場相當恐慌，熊市要來了的緊張情緒蔓延，然而，台股卻能很快急彈？因為，市場上仍有大多數人抱持著「超跌」的心態。

事實上，當美國還能維持升息腳步，就很難將整體市場解釋為大空頭，大多數人多半認為，這一波股市的重挫來自政治面因素更多。

現在的問題在於，美國期中選舉前，貿易戰是暫時無新消息給予股市喘息時間？還是美國總統川普會更加重抨擊中國的力道？目前看來，顯然比較偏向後者，而這就是市場最害怕的不確定性，而陸股後續的反應又將直接左右台股。

好消息是，融資大瘦身，至上周五融資餘額僅剩下 1366.14 億元，創去年 2 月上旬以來新低，讓上方隨時湧出的浮額賣壓減緩。

不過，仍要留意的是，目前融資使用率超過 60% 的標的尚有 8 檔，包括群益台灣加權反 1、正道、富邦印度正 2、康友 - KY、富邦上証正 2，元大滬深 300 正 2，元大台灣 50 正 2 和全新，籌碼面相對不穩的可能性較高。

觀察影響台股甚鉅的外資動態，過去一周前 10 大買超分別有富邦 VIX、兆豐金、FH 彭博高收益債、臺企銀、中鋼、南亞科、南茂、中纖、強茂和國建。

而外資賣超前 10 大多是大型權值股和正向 ETF，分別為元大台灣 50、台積電、鴻海、元大滬深 300 正 2、台新金、新光金、旺宏、中壽、華新和仁寶，本周就看台積電和鴻海二大重量指標是否再度獲外資回頭青睞，對盤勢有一定程度的影響。

整體來看，上周五急彈收復 10 月 11 日長黑棒的中值 10039 點，多頭信心略回穩，再加上外資期貨淨多單延續加碼 9645 口至 26347 口，代表對後市走多仍抱有一份期待，然而，在上方仍有層層壓力之際，建議帶量向上反彈回補 10 月 11 向下跳空缺口 10466 點之前，若要操作就是把握短線二字，不排除空方勢力隨時有再轉強可能。