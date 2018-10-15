【華冠投顧】盤中解析：航運股揚帆

劉彥良 分析師

上周五台股破底翻強彈留長下影線，但外資卻站在賣方，代表低接買盤來自政府基金以及短線客，多頭信心不強下，今天馬上就隨美股電子盤拉回以及短線客賣壓出籠下回檔百餘點。不過本周的觀盤重點還是在於周五低點 9740 是否有守，以及 5 日線能否止跌翻揚讓短底成型，只要美股不大跌，後續台股上演反彈的機率還是比較高。

上周已經跟投資朋友報告過法人資金流向是傳產股，所以電子股跌深反彈是讓大家調整持股，而非操作的重心。

傳產股當中，法人資金持續流入的就是航運族群，包括新興 (2605)、台航(2617)、中航(2612)、慧洋 - KY(2637) 和裕民 (2606) 等，都是外資、投信上周在股市逆風中還能持續加碼的標的，今天持續上攻，甚至跨足風電商機的台航 (2617) 還一舉亮燈漲停。

第四季我認為傳產持續強於電子的機會很高，建議投資朋友還是要採取多空並行策略，趁台股接下來反彈之際做好持股調整，多強空弱。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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