【亞洲投顧】等待正式止跌，不要急著操作

◆盤勢分析

今天大盤量縮上漲，拉出長下影線的初步止跌訊號，大家不要急著操作，等待站穩今天高點的正式止跌訊號，大盤會展開反彈行情。這次大回測所有人都沒有想到，但是龍哥還是可以獲利，而且是大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，盤勢轉弱，如果照做就是簡單有大獲利，親帶會員實際對帳單，空單累積大賺 + 268 萬，操作就該這麼簡單。之前也一直提醒大家，大盤沒有出現正式止跌訊號，拜託大家，不要看到下影線就進場，盤勢還是偏空；以上這些話大家有做到的話，就不會受傷。星期二進場放空 3034 聯詠，直接賺一根跌停；龍哥是不是分享，盤勢震盪後一定會有大行情，馬上來了，之後還有行情，不論上或下，大家一定要把握，不會操作的朋友，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接大行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，都有創高。

今天外資多單增加 8444 口，自營商空單增加 808 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏空佈局，今天大盤大漲，法人籌碼矛盾，外資做多為主，有機會正式止跌。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9976 開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10940 點開始偏空操作，防守移動停利 9976 點。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

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