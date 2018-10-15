永保林業(00723-HK)為上市(覆核)委員會列作除牌第一階段的原因

永保林業(00723-HK)公布，披露上市(覆核)委員會決定將其被列入除牌第一階段的詳情，其中放債業務，覆核委員會認為，放債業務規模較小，放債業務之溢利質量及其預測欠佳，且業務風險高。覆核委員會特別關注放債業務之可持續性及可行性。放債業務之營運及資產規模及質量較低。

森林相關業務方面，覆核委員會指出，該公司於發展森林相關業務方面取得了進展，包括就蘇里南及所羅門群島之伐木項目簽訂合同。然而，該等項目之往績記錄較短，該等項目之未來前景及溢利能力並不明確。根據該公司於覆核聆訊上提交之報告，森林相關業務之毛利率較低，佔一般貿易活動毛利率之3%。而該公司於五個財政年度(即由截至2013年3月31日止年度起至截至2017年3月31日止年度止)錄得持續虧損淨額，顯示森林相關業務存在重大風險。因此，覆核委員會已特別關注森林相關業務之可持續性及可行性。森林相關業務之營運及資產之質量及規模較低。

與其他發行人比較，覆核委員會注意到，該公司已提交研究結果，該公司於量化計量方面之表現與若干其他發行人之表現相比較好。覆核委員會已考慮此項，惟得出之結論是根據上市規則第13.24條進行之評估亦要求覆核委員會對發行人之營運及資產進行定性評估，以根據案件之具體事實及情況，確定該等營運及資產是否可保證股份繼續上市。量化比較在若干情況下屬有效，惟就該公司之情況而言，定性考慮因素較為重要。該公司對覆核委員會之決定感到失望，目前正在諮詢其顧問以了解其他可行方案。該公司將於適當時候另行刊發公佈。

