美股盤後─震盪整理 道瓊收高287點 本週仍下跌4%

美國股市本週初大幅下跌後，週五進行整理，走勢震盪。道瓊早場大漲 414 點至盤中高點，而後回檔，跌破平盤水準，隨後再度反彈上揚，終場收高 287 點。

但本週，美國股市仍大幅下跌，利率上升，科技股價位已高及擔憂經濟可能下滑，為利空。道瓊與 S&P 500 本週下跌逾 4%，Nasdaq 下跌 3.7%。



道瓊工業平均指數收高 287.16 點或 1.15% 至 25339.99。

Nasdaq 指數收高 167.83 點或 2.29% 至 7496.89。

S&P 500 指數收高 38.76 點或 1.42% 至 2767.13。

費城半導體指數收高 24.22 點或 1.97% 至 1253.58。

分析師說，儘管週五上漲，投資人仍應謹慎。情況是否明朗，目前還言之過早。

近幾個交易日，因投資人對升息感到緊張，且科技股價位已高，全球股市遭到撼動。

本週稍早，美國 10 年期債券殖利率上升至 2011 年以來高點，引發經濟可能下滑的擔憂。

川普總統近來抨擊美國聯準會 (Fed)，該為股市大跌負責。他於週三說，他對央行持續升息，感到不悅。

今年表現最佳的科技股，本週下跌逾 3.5%。分析師說，目前尚未見到股市有觸底的證據 -- 即投資人認賠殺出及市場充斥恐慌。

富國銀行與花旗公布第三季財報優於預期，拉抬了股市氣氛。投資人對財報季期望甚高，FactSet 機構預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19%。