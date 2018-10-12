亞太股市大反攻！韓國股指漲2% 台股收復萬點大關

隔夜美股三大指數低開高走後，仍收跌 2% 左右，但跌幅較上日有所收窄，外溢效應減弱，亞洲股市強勢反彈，普遍翻紅上漲。

台灣加權指數今天低開跌破 9800 點，隨後迅速上漲翻紅。台股加權平均指數收漲 2.4%，收復 1 萬點關口，報 10045.81 點。台灣加權指數昨日大跌超 6%，跌破萬點大關創 15 個月來新低。

新西蘭 NZX 50 指數收漲 1.4%。

日本日經 225 指數低開 1.2%、東證指數低開 0.7%，低開幅度較昨日顯著收窄。日股收復失地，日經 225 指數漲 0.3%、東證指數漲 0.1%。

澳股今日開盤跌幅亦較上日收窄，現漲 0.2%。

韓國股市沒有追隨隔夜美股跌勢，韓國首爾綜指高開 0.1%，隨後一路走高，目前漲幅擴大至近 2%。

富時中國 A50 指數期貨高開 1%，逆轉上日跌勢，漲幅現擴大超 2%。

A 股三大股指早盤震盪漲跌互現，午後上演 V 形反轉，指數開盤集體拉升，創業板漲超 0.5%，滬指漲近 0.5%，深成指漲 0.3%。上證 50 指數午前急升後，午後快速拉漲近 2%。

香港恆生指數高開 0.5%，逆轉昨日跌勢。當前，恆生指數漲超 1.2%。恆生中國企業指數漲近 1.5%。

印度 BSE 指數漲近 2%。

美股三大指數期貨盤後紛紛上漲，道指期貨、標普 500 指數期貨和納指 100 指數期貨，紛紛上漲超 1%。E - 迷你標普 500 指數期貨在亞洲交易時段上漲逾 1.2%。

不過，用於衡量美股波動性的芝加哥期權交易所「恐慌指數」VIX 仍繼續上漲，創六個月新高。

十年期美債殖利率結束連續三日下跌，目前上漲約 50 個基點，現報 3.178%。美債殖利率近期狂飆突進，正是引發投資者恐慌情緒的重要推手。周二，十年期美債殖利率上揚至 2011 年 5 月以來新高。

匯市方面，傳出 G20 和美國匯率報告利多消息後，人民幣進一步回漲。目前，離岸和在岸人民幣兌美元匯率都保持在 6.90 關口上方。

日元兌美元匯率此前連漲六天，目前日元由漲轉跌，跌幅 0.20%，報 112.38。

美元指數延續前兩日跌勢，目前小幅下跌，逼近 95 關口，報 95.02。