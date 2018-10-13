騰訊(00700-HK)ADR升8.26元 再向300元出發

美股止跌，港股ADR指數收報25868點，升67點。騰訊顯著反彈成為港股周五升市火車頭，收市報288.4元，反彈逾8%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報296.66元，較港收市升8.26元，再向300元出發。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報65.77元，較港收市跌0.28元；港交所(00388-HK)ADR收報202.42元，較港收市升1.42元；友邦(01299-HK)ADR收報63.1元，較港收市升0.15元。
內銀內險走穩，工商銀行(01398-HK)ADR收報5.28元，較港收市升0.01元；建設銀行(00939-HK)ADR收報6.21元，無升跌；中人壽(02628-HK)ADR收報17.14元，較港收市升0.02元。
油股受壓，中石油(00857-HK)ADR收報5.91元，較港收市跌0.05元；中海油(00883-HK)ADR收報14.34元，較港收市跌0.16元；中石化(00386-HK)收ADR報6.73元，較港收市跌0.08元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報77.16元，較港收市跌0.84元；聯通(00762-HK)ADR收報8.78元，較港收市跌0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.95元，較港收市跌0.01元。