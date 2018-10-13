告別高盛和白宮 前川普首席經濟顧問轉戰區塊鏈

告別了華爾街和白宮的「戰鬥」，Gary Cohn 邁上了新的職業道路，轉戰區塊鏈。

據英國金融時報報導，前高盛總裁、今年 3 月卸任的前白宮國家經濟委員會主任 Cohn 稱，離開白宮後，他一直在做一些傳統行業私人企業的顧問，現在他成為區塊鏈初創公司 Spring Labs 董事會的顧問，將持有公司的一些股份，但未披露數量。

Cohn 向金融時報表示，雖然對區塊鏈支持的加密數位貨幣不太熱情，但他在白宮期間就研究過區塊鏈技術的潛力，觀察過這個領域不同類型的機遇，他稱 Spring Labs 是一個「獨一無二的機遇」，提到智能合約、貨幣結算等區塊鏈的很多可能應用，區塊鏈是一個「巨大的新發明」，它顯然會幫助未來解決當前貨幣領域的效率低下問題。

Cohn 在公開聲明中還說，他多年來對區塊鏈技術興趣濃厚，Spring Labs 正在開發的網路可能對金融服務業等領域有深遠影響。

公開資料顯示，Spring Labs 成立於 2017 年，有員工 20 人，在洛杉磯和芝加哥設辦公地點，自稱要運用區塊鏈開展銀行和企業間新用和身份資訊的交流，要打造「一個去中心化的身份與信用網路，成為提供更透明、更安全、更高效金融服務的基石。」

金融部落格 Zerohedge 評論稱，Spring Labs 的商業策略聽起來可行，但有一個發展障礙，那就是區塊鏈自身。現在還沒有誰找到區塊鏈技術規模完成應用任務的可行模式。連 Cohn 本人也承認打造技術是 Spring Labs 面臨的一大挑戰。有了技術，剩下的挑戰就是讓它得到接受和應用。

不過，一些華爾街人士今年的確也在轉戰區塊鏈，包括高盛在內的華爾街巨頭也在考慮進軍數位貨幣市場。

CNBC 報導指出，前摩根大通全球大宗商品負責人 Blythe Masters 現在是一家區塊鏈公司的 CEO。同樣有高盛背景的 Matthew Goetz 成立了一家數位貨幣對沖基金 BlockTower Capital，任 CEO。Cohn 在高盛時的下屬 Will McDonough 現在是一家區塊鏈初創公司 iCash 的 CEO，



今年 8 月，華爾街見聞還提到，彭博消息稱，高盛正在考慮為數位貨幣基金提供託管服務，這意味這高盛將代表基金持有數位貨幣，減少客戶遭受駭客攻擊的風險。

『新聞來源／華爾街見聞』