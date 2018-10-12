台股重返萬點關卡 投信：短線修正可望重拾基本面價值

受到國際股市震盪，台股本週先歷經美股利空重挫，今 (12) 日反彈重拾漲勢，終場上漲 239 點重返萬點關卡，投顧認為，以今天盤勢來看，市場對於後市並非完全悲觀，短線修正後可望讓台股重拾基本面投資價值。

不過法人也示警，盤面跌深的高 EPS 個股多為高波動電子股，一旦遭逢國際市場利空很有可能修正劇烈，本益比上升空間較不明朗，投資風險偏高，不適合過度積極操作。

富蘭克林華美投信指出，台股 11 日創單日跌點紀錄重挫，主要反映美股大跌恐慌，以及停損賣壓加重跌幅，並非景氣反轉且無面臨重大利空，目前看來，美國經濟數據亮眼，如果第 3 季財報若無太大意外，應可望整理後回穩，對新興市場的壓力可望減輕，台股後市可望朝正面發展。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，台股 10 月以來波動加劇，目前雖然暫時止穩，但仍需觀察高現金殖利率股能否提供支撐力道。

周書玄認為，全球經濟成長面臨下行壓力，以及美國升息循環推升美債殖利率，影響成長股估值不易大幅上揚，一來一往之間盤面風格或續以低波動高殖利率股為主流。

在選股部分，投信則看好擁有殖利率題材的塑化與金融；另外，第 4 季中國實行錯峰生產，因此也看好鋼鐵行業表現。

另外，電子股部分則因半導體有庫存偏高跡象，上半年零組件漲價則迫使下游廠商提前拉貨而進入調整期，市場看法保守。此外在美中貿易戰影響下，部份台灣廠商受惠於客戶轉單，持續留意相關公司對於下一季的展望。