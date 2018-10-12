〈車市〉裕日車Q4添新成長動能 新車系KICKS開放預售

裕日車 (2227-TW) 今 (12) 日宣布，備受國內車主關注的全新智能跑旅車款 NISSAN KICKS 將從明 (13) 日起正式開放預售，預售價 72.5 萬元起，由於此車款主打國產中型 SUV，與 HONDA 熱銷的 H-RV 屬同一級距，為年底前的國產車市銷售衝刺注入新血，也大幅增添裕日車的銷售動能。

裕日車說明，全新 NISSAN KICKS 搭載 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY 全方位智行科技，VDC 車身動態穩定系統、TCS 循跡防滑系統、HSA 斜坡起步防滑系統、超高剛性車體鋼材，甚至配有最高 6 顆 SRS 輔助氣囊。

此外，全車規也標配全新第三代 X-Media 智慧多媒體系統，支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 功能。

為了滿足年輕車主的個性化風格需求，NISSAN KICKS 提供高達 9 種車色選擇和 3 種魅力雙色內外裝。

除了新車系登場，裕日車日前將 TIIDA、SENTRA 和 JUKE 2019 年式改款車列為 NISSAN 三大戰略車款，大走安全配備升級加量不加價的策略，或是最高降價 6 萬元，裕日車樂觀看待 NISSAN 第 4 季銷量將較第 3 季旺季表現更佳。