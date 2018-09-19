〈智慧能源週〉沃旭出資成立彰化縣風電供應媒合平台 邀中小企業搶商機

沃旭能源 (Ørsted) 今 (19) 日宣布，全額出資協助彰化縣府成立台灣首創彰化縣風電供應媒合平台，以串連離岸風電開發商與彰化在地企業，為地方創造更多商機，沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，盼能透過此平台，與更多極具潛力的台灣中小企業合作。

沃旭表示，彰化縣風電供應媒合平台由沃旭全額贊助，彰化縣政府負責輔導，建立全台首個專屬風電供應鏈平台，由彰化縣工商發展投資策進會負責營運，網站將整合離岸風電的產業鏈供需資訊，從與風電產業直接相關的產品與運維港服務、到滿足人員所需之食衣住行等日常民生需求。

此外，彰化縣風電供應媒合平台也提供當地中小企業與開發商主動對話的機制，媒合離岸風場從開發、建造到維護營運各階段的採購需求，提升在地業者國際競爭力與知名度。

柏森文表示，沃旭正全力在台開發大彰化離岸風電計畫，積極落實供應鏈在地化，至今已與超過 30 家本地供應商簽約，未來離岸風場從開發、建造到維運營運各階段，採購需求將橫跨不同產業，盼能透過此平台與更多極具潛力的台灣中小企業合作。

沃旭先前已於 2009 年時，在其他風場開發過類似的供應鏈媒合平台，為當地創造逾 1000 個就業機會，及簽署相當於新台幣 130 億元的合約，若此成功案例能應用於彰化縣，將可為地方創造更多商機。