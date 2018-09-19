〈智慧能源週〉沃旭籲政府在風場建造期間 維持躉購價格穩定性

沃旭能源 (Ørsted) 正積極在台開發「大彰化離岸風電計畫」，沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文今 (19) 日表示，購電合約年底前一定會完成簽約，按照既定時程進行中，他並呼籲政府，應在風場建造期間，維持躉購價格的穩定性。

談及購電合約簽署時程，柏森文表示，依照既定時程，預計年底前一定會完成簽約，且若未簽約，將影響明年首季最終決策的執行，未來工程進行與合約的落實也會出現困難，目前所有合約進度都照既定時程在走。

至於躉購價格部分，柏森文指出，一開始建造風場時，資本支出與相關成本會較高，但當經濟規模起來，且供應商也透過經驗學習得以降低成本後，整個風場的建置成本也將逐步降低，價格自然也會下降，並非一蹴可幾。柏森文也呼籲，盼政府在風場建造到完工期間，能維持躉購價格的穩定性。

沃旭能源擁有「大彰化離岸風電計畫」東南、西南、東北、西北 4 座場址的開發權，風場位於彰化外海離岸 35 至 60 公里處，總發電容量最高可達 2.4GW(十億瓦)，皆已於 2 月通過環評大會審查通過，已取得 2021 年及 2025 年共 1820 MW(百萬瓦) 併網容量，視最終投資決定，將於明年開始進行陸域工程，其餘開發容量將參與後續併網申請。