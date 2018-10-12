缺料問題解決 瑞祺電通9月業績創高 Q4持穩高檔向上 再戰新高

工業網安大廠瑞祺電通 (6416) 今年受到產業新舊產品交替影響，業績未如預期。不過，下半年在新品出貨放大與傳統旺季來臨之下，仍有升溫的表現，第三季營收來到 11.27 億元，創下歷史次高紀錄，預估第四季將持穩高檔，挑戰新高。瑞祺電通 9 月合併營收以 5.03 億元，較上月跳增 44.8%，年增率達 16.6%，創下歷史新高紀錄。據了解，創高主因除了季底客戶拉貨效應之外，稍早受到被動元件等零組件缺貨影響而延遲的訂單，9 月份原料到位，完成出貨任務，並推升前三季業績順利站上 30 億大關。



而繼記憶體、被動元件缺貨價漲的現象之後，近期英特爾處理器也面臨缺貨窘境，現貨市場部分型號的處理器價格翻倍，成為第四季 IPC 業者一大挑戰。不過，瑞祺電認為，英特爾處理器缺貨的問題並不嚴重，而且身為鴻海 (2317) 集團的一員，也有原料採購優勢。



展望第四季，因傳統旺季來臨，業績可望在第三季的基礎之下徐圖向上，挑戰去年第四季寫下的 11.43 億元歷史紀錄，同時記憶體與被動元件供貨有舒緩且跌價的趨勢，有利於成本的管控。此外，SD-WAN(軟體定義廣域網路) 因 5G 世代而展現成長力道，瑞祺電通今年在此一領域的佈局收割，貢獻業績顯著成長，在上升趨勢明確之下，成為成長火車頭。