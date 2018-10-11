樺漢、瑞祺電9月營收雙創歷史紀錄 惟利多難敵股災 雙創新低價

IPC 大廠樺漢 (6414) 與旗下工業網安大廠瑞祺電 (6416) 公告 9 月份合併營收，雙雙創歷史新高紀錄，分別達 75.05 億元與 5.03 億元，表現優於市場預期。不過，週四 (11 日) 因國際股災衝擊，樺漢與瑞祺電股價利多不漲，反而一度重挫至跌停板價位，分別來到 230.5 元與 82.3 元價位，再創波段新低價，惟低檔接手力道也逐漸顯現。



樺漢 9 月合併營收達 75.05 億元，較上月增加 15.65%，年增率為 59%，刷新歷史紀錄，第三季因併入帆宣 (6196)，合併營收站上 200 億元大關，達 200.13 億元，同步改寫歷史紀錄，季增 36.4%，年增 68.34%，累計前三季合併營收 455.11 億元，較去年同期成長 130%。



瑞祺電 9 月業績首度站上 5 億元大關，達 5.03 億元，較上月跳增 44.8%，年增率 16.6%，創歷史新高紀錄，第三季來到 11.27 億元，季增率 18.8%，年增 3.3%，則為歷史次高紀錄。



累計瑞祺電前三季合併營收站上 30 億元大關，來到 30.29 億元，年增率 4.64%。該公司今年業績增幅減緩，主因為進入 5G 世代，SD-WAN(軟體定義廣域網路) 需求起飛，今年處於新舊機種交替期。不過，瑞祺電 SD-WAN 業務佈局成熟，陸續開始收割，明年看好。