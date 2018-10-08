迎SD-WAN商機 瑞祺電將邁出谷底 董事會決實施上市來首次庫藏股護盤

IPC 大廠樺漢 (6416) 旗下工業網安大廠瑞祺電通 (6416) 因股價重挫，宣布買回 1200 張庫藏股，週一 (8 日) 股價逆勢上揚，重回 90 元大關，最高來到 93 元。因應 5G 時代來臨，瑞祺電佈局 SD-WAN(軟體定義廣域網路)有成，今年業績佔比可望達兩成左右，貢獻業績較去年翻倍，2019 年加速成長。儘管今年在新舊機種交替因素下，業績成長未如預期，但股價跌破百元大關，最低來到 85.8 元價位，公司認為已屬委屈。



該公司上週五 (5 日) 宣布將實施上市以來首次的庫藏股機制，將於 85 元至 115 元間，買回 1200 張股票，用以轉讓員工。而 9 月營收按照季節慣例優於 8 月的情況居多，第三季營收可望再戰 10 億元大關，第四季為傳統旺季，加上 SD-WAN 北美新單陸續出貨，動能再增。