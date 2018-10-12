【大行報告】中泰國際：市場出現恐慌性拋售 恒指步入快速尋底的階段

中泰國際發表研報指，10月11日，受到隔晚美國三大指數急挫的影響，全球主要股市出現抛售行情。港股大盤恐慌情緒進一步上升，恒生指數出現跳空下挫，向下考驗25000點關口，再創15個月以來新低。中泰月初指出，美元指數及人民幣匯率走勢是影響港股後市的因素，而美國10年期債息的上升，更進一步增加股市的回吐壓力。隨著標普VIX指數的上升，美國股市的波動性的確是增加了，這也加速了港股大盤尋找底部的機會。恒生指數的股息率已上升至4.21%，已開始出現中長線投資價值，但是在資金未回流前，基本因素未有改善前，港股仍處於向下調整的階段。

研報指出，恒生指數早段跳空低開800點，市場恐慌情緒蔓延，午後造價低見25125點，向下測試25000點關口，最終收報25266點，下跌926點。國企指數下跌350點，收報10092點。整體大市成交金額增加至1397.4多億元，較上日大增535億元。大市沽空金額有209.04億元，沽空比率有14.96%。一直支撐恒指的中移動(941HK)下跌2.78%，其沽空比率上升至40.35%。大市升跌比率有117:1882，市寬積弱。

藍籌股全面下跌，18隻藍籌股創出52週新低。權重股騰訊(00700-HK)跌6.77%收報267元，再創出年内新低。港交所(00388-HK)跌5.79%報196.7元，也是創出年内新低。受到降價及房地產市場轉弱等消息困擾的碧桂園(02007-HK)下跌7.1%，華潤置地(01109-HK)跌4.91%。上證指數下跌5.22%，已正式跌穿2016年2月份的底部，加深市場的恐慌情緒。滬深股通再錄得淨流出35.17億元人民幣，自國慶假期復市後，外資通過滬深股通淨沽出175.33億元人民幣A股。美元指數、人民幣匯價、新興市場貨幣及美國債息等走勢，仍然是中泰重點監察的對象。

此外，根據恒指公司數據，恒生指數目前股息率有4.21%。自1973年的546個月份數據以來，恒指股息率主要波動區間在2%-5.3%，歷史數據出現機會率有92.12%。當中股息率超出5.3%的機會率隻有5.68%，對應歷史上發生的數次只有31個月次。若美股波動再帶來港股震蕩，估計會加速港股尋找底部的機會，這也是黎明前的黑暗時間。經歷了9個月來的反復向下發展後，由亢奮而引致的市場泡沫，該已獲得了有效的擠壓。中泰以謹慎的態度看待，保持觀望為主，等待市場出現恐慌性抛售(如成交金額增加至約2千億元、煤氣(00003-HK)、中電(00002-HK)等防守性的股份出現連續多日急跌)，將會是增加長線入市的值博率。