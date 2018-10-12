糟糕的上市時辰 中國鋰價今年減半Livent鋰商IPO小跌3% 

投資人擔心近期中國鋰價格下跌，而中國是世界上最大的消費者，使鋰生產商 Livent (LTHM-US) 週四 (11 日) 在上市 IPO 亮相後下跌 3.6%。

Livent 的 IPO 很不幸的是在這兩日美股大盤小跌的狀況下發行，令投資者感到不安並迫使拋售潮。在其開盤時，Livent 上市市值為 23.4 億美元。

該公司的首次公開發行股票為 2000 萬股，週三 (10 日) 定價為每股 17 美元，低於每股 18 美元至 20 美元的目標範圍。IPO 籌集了 3.4 億美元。

鋰電池是電動汽車可充電電池的主要成分，今年因供應過剩，導致中國價格從每噸 24750 美元的高峰值減半，從而損害了鋰生產商近期的盈利前景。

中國的贛豐鋰業 (1772-US) 週四在香港首次亮相也下跌 29%。

Livent 母公司為殺蟲劑生產商 FMC (FMC-US)，該公司持有 Livent 共 86.01% 股份，發布首次公開募股，這被視為對純粹鋰電池業務是否可以獨立運營的考驗。

FMC 第二季度的鋰銷售量增長了 46%，預計今年將生產約 21000 噸。據 IPO 報導，截至 6 月 30 日的 6 個月內，Livent 的淨收入為 4710 萬美元，營收為 2.107 億美元。

Livent 2016 年營收為 2.64 億美元，凈收入為 4710 萬美元。2017 年營收為 3.47 億美元，淨收入為 4220 萬美元。

據了解，該 IPO 報價被超額認購，而似乎 Livent 選擇公開募股中低於其目標價格範定價，以吸引更多的機構投資者。